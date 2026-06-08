Newcastle bổ nhiệm Matthias Jaissle: Làn gió mới Red Bull và thử thách tái thiết Chích chòe Matthias Jaissle mang triết lý pressing cường độ cao từ Red Bull đến Newcastle United, đối mặt thử thách tái thiết lực lượng trước trận ra mắt gặp Liverpool.

Newcastle United đã chính thức bước vào một kỷ nguyên mới khi hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với chiến lược gia 38 tuổi người Đức, Matthias Jaissle. Việc lựa chọn một vị thuyền trưởng chưa từng có kinh nghiệm cầm quân tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu là bước đi mang cả tính đột phá lẫn mạo hiểm của thượng tầng câu lạc bộ.

Trở thành huấn luyện viên trẻ thứ hai làm việc tại Ngoại hạng Anh mùa này, Jaissle sẽ phải lập tức bắt tay vào công việc trong bối cảnh khối lượng áp lực vô cùng lớn. Trận đấu chính thức đầu tiên của ông cùng Newcastle sẽ là cuộc tiếp đón thử thách cực đại mang tên Liverpool vào lúc 22h30 ngày 23/08.

Matthias Jaissle đã ký hợp đồng bốn năm với Newcastle United. (Ảnh: Getty Images)

Di sản của Eddie Howe và bài toán tái thiết lực lượng

Kế nhiệm Eddie Howe không bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Vị tiền nhiệm người Anh từng biến Newcastle từ một đội bóng chật vật trụ hạng trở thành thế lực giành vé dự Champions League và lên ngôi vô địch League Cup 2025. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chứng kiến sự sa sút nghiêm trọng khi "Chích chòe" rơi xuống vị trí thứ 12 chung cuộc.

Thử thách dành cho Jaissle còn nhân lên gấp bội khi ông tiếp quản một đội hình đang chảy máu nhân tài trầm trọng. Hàng loạt nhân tố chủ chốt như Alexander Isak, Sandro Tonali, Anthony Gordon và mới nhất là thủ lĩnh Bruno Guimaraes đều đã hoặc đang chuẩn bị chia tay sân St James' Park. Nhiệm vụ tối thượng của chiến lược gia người Đức là khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ trẻ, xây dựng một tập thể gắn kết có thành tích vượt xa giá trị đầu tư tiền lương.

Jaissle có nhiệm vụ thay thế Eddie Howe. (Ảnh: Sports.yahoo)

DNA Red Bull và sự cân bằng chiến thuật

Được tôi luyện trong hệ thống bóng đá Red Bull danh tiếng và từng gặt hái thành công cùng Red Bull Salzburg lẫn Al-Ahli, Jaissle mang tới Newcastle triết lý bóng đá hiện đại với sơ đồ 4-4-2 cùng lối chơi pressing tầm cao đặc trưng. Các đội bóng của ông luôn vận hành dựa trên nền tảng cường độ di chuyển liên tục và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

Dù theo đuổi phong cách tấn công rực lửa, Jaissle lại sở hữu tư duy phòng ngự vô cùng thực dụng. Thống kê ấn tượng chỉ ra rằng dưới sự dẫn dắt của ông, Al-Ahli chỉ để thủng lưới 25 bàn tại giải VĐQG Saudi Arabia mùa trước – thành tích phòng ngự tốt nhất toàn giải đấu. Đây chính là yếu tố then chốt giúp chiến lược gia 38 tuổi được kỳ vọng sẽ thích nghi nhanh chóng với sự khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh.

Sự khắt khe và bản lĩnh trong phòng thay đồ

Phương pháp huấn luyện kỷ luật của Jaissle đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với các học trò cũ. Cựu tiền vệ Zlatko Junuzovic từng chia sẻ rằng Jaissle là một người cực kỳ nghiêm khắc trên sân tập, luôn duy trì các bài tập đối kháng nhỏ để ép cầu thủ hoạt động ở cường độ tối đa và không ngần ngại đối diện trực tiếp nếu ai đó thiếu nỗ lực.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần không bỏ cuộc là phẩm chất nổi bật khác của vị tân thuyền trưởng. Trung vệ Merih Demiral khẳng định Jaissle luôn truyền vào các cầu thủ niềm tin mãnh liệt ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, giúp Al-Ahli tạo ra nhiều cuộc lội ngược dòng ngoạn mục dù bị dẫn trước 2 đến 3 bàn.

Hiện tại, Matthias Jaissle đã hội quân cùng Newcastle tại trại huấn luyện tiền mùa giải ở Tây Ban Nha. Việc nhanh chóng nắm bắt văn hóa câu lạc bộ và truyền tải tinh thần thép vào đội hình mới sẽ là bước đệm quyết định cho tham vọng đưa "Chích chòe" trở lại vị thế vốn có.