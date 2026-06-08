Newcastle chính thức bổ nhiệm HLV Matthias Jaissle tái thiết đội bóng trước mùa giải mới Newcastle United chính thức bổ nhiệm nhà cầm quân Matthias Jaissle ngồi vào ghế nóng thay Eddie Howe, bước vào cuộc tái thiết đầy thử thách tại Ngoại hạng Anh.

Chỉ hai tuần trước khi chiến dịch Ngoại hạng Anh chính thức khởi tranh, Newcastle United đã tạo ra bước ngoặt lớn trên băng ghế huấn luyện khi hoàn tất thỏa thuận bổ nhiệm ông Matthias Jaissle làm tân HLV trưởng thay thế Eddie Howe. Chiến lược gia người Đức đã lập tức hội quân cùng các học trò tại trại huấn luyện ở Tây Ban Nha để bắt tay vào công việc.

Matthias Jaissle chính thức trở thành thuyền trưởng mới của Newcastle United. Ảnh: Getty Images.

Thương vụ phức tạp và sức hút từ dự án tại St James' Park

Quá trình hoàn tất thủ tục bổ nhiệm ông Jaissle từng bị trì hoãn do sự níu kéo từ câu lạc bộ cũ Al-Ahli. Đội bóng từ Ả Rập Xê Út không muốn chia tay nhà cầm quân đã mang về cho họ 2 chức vô địch AFC Champions League. Dù vậy, cơ hội thử sức tại môi trường bóng đá đỉnh cao đã thuyết phục vị chiến lược gia này cập bến Newcastle.

Chia sẻ về quyết định của mình, HLV Matthias Jaissle cho biết: "Khi Newcastle tiếp cận, bạn phải chú ý. Tham vọng của đội bóng, tầm nhìn về tương lai và cơ hội phía trước khiến nơi này trở thành một bến đỗ vô cùng hấp dẫn. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào dự án này, tham vọng và định hướng mà câu lạc bộ đang thực hiện."

Thử thách tái thiết đội hình sau biến động lớn

Nhiệm vụ dành cho vị tân thuyền trưởng là hết sức nặng nề khi Newcastle vừa trải qua làn sóng chia tay hàng loạt trụ cột. Những cái tên quan trọng như Anthony Gordon, Sandro Tonali hay Bruno Guimaraes – người sắp hoàn tất bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng sang Arsenal – đều lần lượt rời đi.

Ban lãnh đạo Newcastle kỳ vọng Jaissle sẽ giúp câu lạc bộ bứt phá mạnh mẽ sau khi chỉ xếp thứ 12 tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Hiện tại, ông đang khẩn trương kiện toàn bộ máy ban huấn luyện riêng để sớm áp dụng lối chơi cường độ cao (high-intensity) cho toàn đội.

Nói về triết lý xây dựng đội bóng, ông khẳng định: "Các đội bóng của tôi được xây dựng dựa trên sự đoàn kết, làm việc chăm chỉ và niềm đam mê cải thiện mỗi ngày."

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị còn rất ngắn, đội chủ sân St James' Park đang nỗ lực tối đa để sớm ổn định lực lượng, hướng tới một mùa giải mới thi đấu khởi sắc và gắn kết hơn.