Newcastle chính thức đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV Matthias Jaissle đến năm 2030 Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận Newcastle United đã chốt hợp đồng với nhà cầm quân trẻ Matthias Jaissle theo bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2030.

Newcastle United đã nhanh chóng tìm được người tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân St James' Park. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận đội bóng nước Anh đã đạt thỏa thuận miệng với chiến lược gia Matthias Jaissle, đánh dấu bước chuyển giao quan trọng trên băng ghế huấn luyện.

Matthias Jaissle sẽ tiếp quản Newcastle. Ảnh: Getty Images.

Thỏa thuận giữa đôi bên sẽ có hiệu lực đến tháng 6 năm 2030 và dự kiến được ký kết chính thức trong ít ngày tới. Đại diện Trung Đông là câu lạc bộ Al-Ahli cũng đã nhận được thông báo về việc rời đi của vị thuyền trưởng người Đức.

Khép lại triều đại Eddie Howe tại St James' Park

Sự xuất hiện của Matthias Jaissle diễn ra ngay sau khi HLV Eddie Howe chính thức nói lời chia tay "Chích chòe". Nhà cầm quân người Anh rời ghế nóng sau gần 5 năm gắn bó kể từ tháng 11/2021. Đỉnh cao trong triều đại của Howe là chức vô địch Carabao Cup năm 2025, giúp đội bóng giải cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài tới 70 năm.

Tuy nhiên, phong độ sa sút cùng cơn khủng hoảng lực lượng trầm trọng trong một năm qua đã khiến hành trình của Howe tại Newcastle dừng lại. Ban lãnh đạo đội bóng buộc phải tìm kiếm phương án thay thế để tái thiết đội hình.

Năng lực cầm quân đã được kiểm chứng của Matthias Jaissle

Trở lại với tân HLV của Newcastle, Matthias Jaissle cập bến Ngoại hạng Anh với hồ sơ ấn tượng. Trước khi nhận lời sang Anh, ông giúp Al-Ahli xưng vương tại cúp C1 châu Á trong hai năm liên tiếp (2025 và 2026).

Trước đó tại châu Âu, Jaissle đã sớm khẳng định dấu ấn chiến thuật. Tiếp quản RB Salzburg vào năm 2021 thay thế Jesse Marsch, ông đưa đội bóng giành hai chức vô địch quốc gia và một Cúp Quốc gia Áo. Đây cũng là giai đoạn ông mát tay trong việc phát triển các ngôi sao trẻ như Benjamin Sesko, Brenden Aaronson hay Karim Adeyemi.

Bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ vai trò trợ lý tại Brondby giai đoạn 2017-2019, Jaissle từng bước tiến bộ khi dẫn dắt đội U18 RB Salzburg và đưa Liefering giành vị trí á quân giải hạng hai Áo. Bản lĩnh cùng triết lý bóng đá hiện đại giúp ông nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ Newcastle trong chặng đường sắp tới.