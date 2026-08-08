Newcastle chủ động đàm phán mua Pierre-Emile Hojbjerg để lấp khoảng trống tuyến giữa Sau khi bán Bruno Guimaraes cho Arsenal với giá 75 triệu bảng, Newcastle United liên hệ chiêu mộ Pierre-Emile Hojbjerg nhằm gia tăng chất thép tuyến giữa.

Newcastle United vừa chính thức đưa tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg vào danh sách mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Giám đốc thể thao Ross Wilson cùng ban lãnh đạo đội bóng vùng Tyneside đã chủ động liên hệ đàm phán nhằm sớm hoàn tất thương vụ này, tái thiết tuyến giữa sau những biến động nhân sự lớn.

Pierre-Emile Hojbjerg có nhiều năm kinh nghiệm chơi bóng ở Ngoại hạng Anh. Ảnh Getty.

Bài toán tuyến giữa tại St James' Park

Động thái tìm kiếm nhân tố mới từ phía Newcastle xuất phát từ việc đội bóng vừa chia tay trụ cột Bruno Guimaraes, người vừa chuyển sang khoác áo Arsenal với mức giá kỷ lục 75 triệu bảng. Bên cạnh đó, những biến động xung quanh Sandro Tonali buộc tân HLV Matthias Jaissle phải lập tức bổ sung chất thép nhằm gia tăng độ dày lực lượng.

Bản lĩnh và kinh nghiệm đỉnh cao

Ở tuổi 31, tuyển thủ Đan Mạch sở hữu 97 lần khoác áo đội tuyển quốc gia cùng vốn kinh nghiệm chinh chiến phong phú tại Ngoại hạng Anh. Sau khi chuyển sang Marseille với bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng, anh thi đấu ổn định với 75 lần ra sân và đóng góp 8 bàn thắng. Cựu sao Tottenham Hotspur được kỳ vọng sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, trực tiếp dìu dắt hai tài năng trẻ Sean Steur cùng Aladji Bamba.

Sự lựa chọn tối ưu cho Newcastle

Trước khi dồn toàn lực cho Hojbjerg, Newcastle từng xem xét nhiều cái tên chất lượng như Lucas Bergvall của Tottenham, Felix Nmecha thuộc Dortmund hay Angelo Stiller của Stuttgart. Dẫu vậy, sự am hiểu sâu sắc môi trường bóng đá Anh đã giúp tiền vệ thuộc biên chế Marseille chiếm ưu thế tuyệt đối trong danh sách rút gọn. Mặc dù mức phí chuyển nhượng cụ thể chưa được các bên công bố, Pierre-Emile Hojbjerg vẫn được đánh giá là phương án bổ sung hợp lý và đầy kinh tế để hoàn thiện đội hình cho Chích chòe.