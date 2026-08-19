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    Newcastle đàm phán chiêu mộ tiền vệ Nico Gonzalez từ Manchester City để củng cố tuyến giữa

    Đại Ngàn19/08/2026 04:55

    Newcastle United chính thức mở cuộc đàm phán với Manchester City để chiêu mộ Nico Gonzalez, hướng tới việc tái thiết tuyến giữa cho mùa giải 2026/27.

    Newcastle United vừa có động thái quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức mở cuộc đàm phán trực tiếp với Manchester City nhằm chiêu mộ tiền vệ Nico Gonzalez. Đội chủ sân St James' Park xem ngôi sao 24 tuổi người Tây Ban Nha là chìa khóa then chốt để tái thiết tuyến giữa trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 khép lại.

    Nico Gonzalez lọt tầm ngắm Newcastle. Ảnh: Getty.
    Nico Gonzalez lọt tầm ngắm Newcastle. Ảnh: Getty.

    Lời giải cho bài toán tuyến giữa của HLV Matthias Jaissle

    Theo nguồn tin từ talkSPORT, thương vụ đã bước sang giai đoạn thảo luận chính thức sau khi Newcastle chuyển từ bước thăm dò sang đàm phán mức phí chuyển nhượng. HLV Matthias Jaissle đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải chuẩn bị cho mùa giải mới 2026/27, đặc biệt khi cả hai trụ cột Bruno Guimaraes và Sandro Tonali đều đã chia tay đội bóng.

    Sự xuất hiện của Nico Gonzalez được đánh giá là phương án hoàn hảo để khỏa lấp khoảng trống này. Cầu thủ người Tây Ban Nha sở hữu tư duy chơi bóng thông minh cùng sự linh hoạt cần thiết, có khả năng đảm nhận tốt cả vai trò tiền vệ mỏ neo đánh chặn lẫn tiền vệ dâng cao dạng box-to-box.

    Khát khao thi đấu và bài toán định giá từ Man City

    Gia nhập Manchester City vào tháng 2/2025 với mức giá 52 triệu bảng, Nico Gonzalez từng có 41 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải 2025/26. Dù vậy, cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt tại Etihad khiến tiền vệ 24 tuổi thường xuyên phải ngồi dự bị ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

    Đang ở độ tuổi sung sức của sự nghiệp, Nico Gonzalez rất tích cực cân nhắc kịch bản rời Man City để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Về phía Newcastle United, đội bóng vùng Tyneside cam kết trao cho tiền vệ người Tây Ban Nha một vị trí trung tâm trong kế hoạch phát triển lâu dài.

    Dù quá trình thương thảo hứa hẹn nhiều phức tạp do Man City đặt mức định giá cao, sự đồng thuận từ phía cá nhân Nico Gonzalez đang tạo lợi thế lớn để Newcastle đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thương vụ.

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      Newcastle đàm phán chiêu mộ tiền vệ Nico Gonzalez từ Manchester City để củng cố tuyến giữa
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