Newcastle dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ James Trafford từ Man City Newcastle United đang chiếm ưu thế trong thương vụ chiêu mộ thủ thành James Trafford. Ngôi sao 23 tuổi quyết tâm rời Man City sau một mùa giải dự bị cho Donnarumma để tìm kiếm suất bắt chính tại St James' Park.

Newcastle United đang tiến những bước vững chắc trong kế hoạch nâng cấp khung gỗ khi vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của James Trafford. Thủ thành thuộc biên chế Manchester City đã bày tỏ nguyện vọng rời sân Etihad ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên, thay vì chấp nhận vai trò dự bị chiến lược.

Thủ môn James Trafford lọt tầm ngắm Newcastle. Ảnh: Getty Images.

Theo nguồn tin độc quyền từ Football Insider, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh hiện là ứng cử viên sáng giá nhất trong số các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đang theo đuổi thủ môn 23 tuổi. Sự quyết liệt của Newcastle được xem là động thái nhằm hiện thực hóa mục tiêu cạnh tranh vị trí trong nhóm dự Champions League mùa tới.

Nỗ lực thoát khỏi cái bóng của Donnarumma

James Trafford gia nhập Man City với nhiều kỳ vọng, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Gianluigi Donnarumma từ PSG đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Thủ thành sinh năm 2002 cảm thấy bị bỏ rơi khi ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad không thông báo trước về thương vụ của ngôi sao người Ý.

Dù phải ngồi dự bị phần lớn thời gian tại Premier League, Trafford vẫn chứng minh được năng lực xuất chúng mỗi khi được trao cơ hội. Anh là nhân tố quan trọng trong hành trình thâu tóm cú đúp danh hiệu FA Cup và Carabao Cup của thầy trò HLV Pep Guardiola mùa vừa qua. Tuy nhiên, những danh hiệu này không đủ để giữ chân một tài năng trẻ đầy tham vọng như Trafford.

Sự bổ sung chiến lược cho tham vọng Top 4

Trước khi tiếp cận Trafford, Newcastle đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng với Ewen Jaouen từ Stade de Reims. Việc tiếp tục theo đuổi một thủ môn chất lượng khác cho thấy tham vọng tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trong khung gỗ của ban huấn luyện Chích chòe.

Hiện tại, Aston Villa cũng đang theo sát diễn biến thương vụ này. Tuy nhiên, Newcastle đang nắm lợi thế lớn nhờ mối quan hệ đã được thiết lập từ mùa hè năm ngoái, thời điểm họ từng suýt sở hữu cựu sao Burnley. Điều kiện tiên quyết mà Trafford đưa ra cho bến đỗ mới là một lời đảm bảo chắc chắn về suất bắt chính.

Tương lai của người gác đền 23 tuổi sẽ được định đoạt ngay sau khi chiến dịch World Cup 2026 khép lại. Hiện tại, anh đang tập trung tối đa cùng đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel. Mức phí chuyển nhượng chính thức vẫn đang được Man City cân nhắc, nhưng với sự quyết tâm từ Newcastle, thương vụ này dự kiến sẽ sớm đạt được thỏa thuận chung.