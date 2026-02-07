Newcastle đạt thỏa thuận chiêu mộ Bazoumana Toure: Cú hích cho cuộc tái thiết tại St James Park Newcastle United đạt thỏa thuận chiêu mộ Bazoumana Toure từ Hoffenheim, bước đi quan trọng nhằm tái thiết đội hình sau khi chia tay Sandro Tonali và Anthony Gordon.

Newcastle United đang đẩy nhanh tiến độ trong kỳ chuyển nhượng hè khi chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Bazoumana Toure từ Hoffenheim. Tài năng trẻ 20 người Bờ Biển Ngà dự kiến sẽ sớm có mặt tại Tyneside để tiến hành kiểm tra y tế, trở thành bản hợp đồng thứ hai của đội bóng sau thủ môn Ewen Jaouen.

Bazoumana Toure là tân binh triển vọng của Newcastle. Ảnh: Getty Images.

Chiến lược tái thiết sau những cuộc chia tay đình đám

Sự xuất hiện của Toure được xem là một "liều thuốc tinh thần" cần thiết cho người hâm mộ Newcastle trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua những biến động lớn về nhân sự. Trước đó, đội chủ sân St James' Park đã phải chấp nhận để Anthony Gordon chuyển đến Barcelona và bán tiền vệ trụ cột Sandro Tonali cho Tottenham Hotspur với mức giá kỷ lục lên tới 100 triệu bảng.

Những quyết định bán ngôi sao này không hoàn toàn nằm ở khía cạnh chuyên môn mà còn do áp lực từ các quy định tài chính. Newcastle vừa phải nhận án phạt 6 triệu euro (tương đương 5,2 triệu bảng) từ UEFA vì vi phạm các quy định tài chính, buộc họ phải cân đối sổ sách trước khi thực hiện các khoản tái đầu tư lớn hơn.

Bazoumana Toure: Lời giải cho bài toán sáng tạo

Sau khi để tuột mất mục tiêu Victor Munoz vào tay Liverpool, ban lãnh đạo Newcastle đã hành động quyết đoán để sở hữu Toure. Thương vụ được đẩy nhanh ngay sau khi đội tuyển Bờ Biển Ngà dừng bước tại vòng 32 đội World Cup trước Na Uy.

Tại Bundesliga mùa giải vừa qua, Toure đã chứng minh được năng lực trong màu áo Hoffenheim với những thống kê ấn tượng:

29 lần đá chính trong đội hình xuất phát.

lần đá chính trong đội hình xuất phát. 5 bàn thắng được ghi.

bàn thắng được ghi. 9 đường kiến tạo thành bàn.

Phóng viên Chris Waugh của tờ The Athletic nhận định: "Nếu thông tin về việc Tonali ra đi mang lại những phản ứng tiêu cực, thì việc ở rất gần một bản hợp đồng chất lượng cho đội một như Toure sẽ mang lại sự tích cực rất cần thiết cho cộng đồng người hâm mộ".

Kế hoạch tiếp theo của HLV Eddie Howe

Dù Toure được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống sáng tạo mà Gordon để lại, nhưng công việc của HLV Eddie Howe trong kỳ chuyển nhượng này vẫn còn rất bộn bề. Chiến lược gia người Anh được cho là vẫn đang tìm kiếm thêm ít nhất một thủ môn, một hậu vệ biên, hai tiền vệ trung tâm và một tiền đạo để hoàn thiện bộ khung cho chiến dịch Ngoại hạng Anh mùa tới.

Việc chiêu mộ thành công một tài năng trẻ đang lên như Toure không chỉ giúp Newcastle tuân thủ các quy tắc tài chính mà còn cho thấy tham vọng duy trì vị thế cạnh tranh tại đấu trường cao nhất xứ sở sương mù.