Newcastle đối mặt sóng gió Premier League sau khi bán Bruno Guimaraes và chịu án phạt từ UEFA Newcastle đối mặt cuộc khủng hoảng tài chính và nhân sự khi chịu án phạt từ UEFA, bán thủ lĩnh Bruno Guimaraes ngay trước thềm mùa giải Ngoại hạng Anh.

Newcastle United đang phải gồng mình vượt qua giai đoạn giông bão nhất kể từ khi đổi chủ, ngay trước thềm cuộc đọ sức nảy lửa với Liverpool. Mùa giải mới Ngoại hạng Anh chỉ còn hai tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh, nhưng đội bóng vùng Tyneside lại chìm trong những thách thức bủa vây cả về lực lượng lẫn bài toán tài chính.

Tân HLV Matthias Jaissle đối diện với nhiều thách thức. Ảnh: Getty.

Gánh nặng tài chính và án phạt từ UEFA

Trải qua một mùa bóng đáng thất vọng khi chỉ về đích ở vị trí thứ 12 dưới thời HLV Eddie Howe, Newcastle lập tức đối mặt với thực tế phũ phàng về quy định cân bằng tài chính. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đã giáng một đòn nặng nề khi đưa ra án phạt trị giá 5,15 triệu bảng do đội bóng vi phạm các quy định về chi tiêu.

Để tránh nguy cơ nhận những án phạt bổ sung nghiêm trọng hơn trong tương lai, ban lãnh đạo đội chủ sân St James' Park bắt buộc phải cam kết một lộ trình trả nợ chi tiết. Thêm vào đó, khoảng cách doanh thu khổng lồ kéo dài hàng trăm triệu bảng giữa "Chích chòe" và nhóm sáu đội bóng lớn tại giải đấu khiến khả năng tái thiết đội hình trên thị trường chuyển nhượng bị hạn chế nghiêm trọng.

Khoảng trống thảm họa sau sự ra đi của Bruno Guimaraes

Sự phức tạp đỉnh điểm diễn ra khi Newcastle ngậm ngùi nói lời chia tay với tiền vệ ngôi sao Bruno Guimaraes. Giám đốc bóng đá Ross Wilson thừa nhận đây là thương vụ nằm ngoài kế hoạch ban đầu của câu lạc bộ. Tuy nhiên, sau khi cầu thủ người Brazil bày tỏ nguyện vọng ra đi với thái độ cầu thị, đội bóng đành chấp nhận bán anh để thu về mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho một tiền vệ ở độ tuổi của anh.

Mất Bruno Guimaraes là một tổn thất lớn đối với Chích chòe. Ảnh: Getty.

Sự vắng mặt của thủ lĩnh tuyến giữa để lại lỗ hổng cực kỳ nguy hiểm trong cách vận hành chiến thuật. Các con số thống kê thực tế chỉ ra rằng Newcastle luôn gặp vô vàn khó khăn và rất hiếm khi giành chiến thắng mỗi khi thiếu vắng Bruno Guimaraes. Tuyến giữa của họ giờ đây mất đi chiếc la bàn kiểm soát nhịp độ cũng như khả năng thu hồi bóng hàng đầu.

Kỳ vọng đặt vào bản lĩnh của chiến lược gia Matthias Jaissle

Trong bối cảnh u tối đó, thượng tầng Newcastle vẫn thể hiện sự kiên định đáng chú ý. Ban lãnh đạo dành niềm tin tuyệt đối vào tân HLV Matthias Jaissle — chiến lược gia 38 tuổi người Đức được đánh giá là một trong những nhà quản lý trẻ triển vọng nhất bóng đá châu Âu. Bản thân nhà cầm quân này cũng không ngần ngại thừa nhận đây là mùa giải chuyển giao đầy biến động và vô cùng khốc liệt đối với tập thể "Chích chòe".

Chỉ hai tuần nữa, khi tiếng còi khai cuộc Ngoại hạng Anh vang lên, niềm tin dành cho Matthias Jaissle sẽ ngay lập tức bước vào đợt sát hạch khắc nghiệt. Giúp Newcastle vững vàng vượt qua giông bão tài chính và khôi phục lại vị thế sẽ là phép thử lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của vị chiến lược gia trẻ tuổi này.