Newcastle quyết giữ Bruno Guimaraes và kế hoạch đẩy đi Ferran Torres của Barcelona Newcastle United khẳng định Bruno Guimaraes không phải để bán trước sự quan tâm từ Arsenal, trong khi Barcelona buộc phải thanh lý Ferran Torres vì áp lực tài chính.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những toan tính chiến thuật và tài chính phức tạp từ các đội bóng lớn. Tâm điểm đổ dồn vào vùng Đông Bắc nước Anh, nơi Newcastle United đang nỗ lực bảo vệ hạt nhân tuyến giữa của mình, và tại Catalonia, nơi Barcelona đang phải đối mặt với bài toán kinh tế nan giải liên quan đến các điều khoản hợp đồng cũ.

Newcastle đóng cửa với Arsenal trong thương vụ Bruno Guimaraes

Newcastle United vừa đưa ra thông điệp đanh thép khẳng định tiền vệ Bruno Guimaraes không phải để bán với bất kỳ giá nào. Động thái này được đưa ra ngay sau khi xuất hiện những báo cáo từ London cho rằng Arsenal sẵn sàng chi 50 triệu bảng để đưa ngôi sao 28 người Brazil về sân Emirates. Đối với HLV Eddie Howe, Guimaraes không chỉ là một cầu thủ, mà là linh hồn trong cách vận hành lối chơi của "Chích chòe".

Newcastle không muốn mất Bruno Guimaraes ngay trong hè này. Ảnh: Getty.

Việc giữ chân thành công Guimaraes được xem là ưu tiên hàng đầu để duy trì bộ khung cho mục tiêu cạnh tranh vé dự Champions League mùa tới. Newcastle Chronicle cho biết đội bóng vùng Đông Bắc sẵn sàng từ chối mọi lời đề nghị, bất chấp áp lực từ các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh.

Barcelona và bài toán kinh tế mang tên Ferran Torres

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang cân nhắc một quyết định mang tính thực dụng cao: bán Ferran Torres. Dù cầu thủ 26 tuổi vẫn có những đóng góp nhất định, nhưng áp lực tài chính buộc đội chủ sân Camp Nou phải tính toán kỹ lưỡng. Đáng chú ý, nếu tiếp tục giữ chân và gia hạn hợp đồng với Torres, Barcelona sẽ phải trả thêm khoảng 7 triệu bảng phụ phí cho Manchester City theo thỏa thuận trước đó.

Việc đẩy đi Torres không chỉ giúp Barca thu về một khoản phí chuyển nhượng mà còn giúp họ giải phóng quỹ lương và tránh được các khoản chi trả phát sinh. Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc tài chính khắt khe mà ban lãnh đạo đội bóng đang thực hiện để có thể đăng ký các tân binh mới.

Cơn sốt Thomas Schjelderup và biến động tại London

Benfica một lần nữa chứng minh họ là "nhà máy sản xuất tài năng" hàng đầu châu Âu khi nâng mức giá yêu cầu cho Thomas Schjelderup lên tới 43 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi người Na Uy đã có một kỳ World Cup bùng nổ, khiến cả Chelsea, Liverpool và Tottenham đều phải vào cuộc đua giành chữ ký của anh.

Benfica đang sở hữu "viên ngọc" Schjelderup. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, Chelsea đang hoạt động tích cực trên thị trường để khỏa lấp các lỗ hổng phòng ngự. The Blues chuẩn bị gửi lời đề nghị 21 triệu bảng tới Rayo Vallecano cho hậu vệ Pep Chavarria. Ngược lại, họ cũng đang tìm cách thanh lý Trevoh Chalobah. Tuy nhiên, Inter Milan đã chính thức rút lui do không thể đáp ứng mức giá 30 triệu bảng, mở ra cơ hội cho CLB Como tại Serie A.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều thương vụ tiềm năng khác đang dần nóng lên:

Aston Villa: Đang thẩm định chuyên môn Pervis Estupinan của AC Milan để tăng cường hành lang cánh trái. Bên cạnh đó, họ cũng gia nhập cuộc đua giành tài năng trẻ Roony Bardghji từ Barcelona cùng với Leeds, Fulham và Brighton.

Đang thẩm định chuyên môn Pervis Estupinan của AC Milan để tăng cường hành lang cánh trái. Bên cạnh đó, họ cũng gia nhập cuộc đua giành tài năng trẻ Roony Bardghji từ Barcelona cùng với Leeds, Fulham và Brighton. Tottenham: Kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị cho tiền đạo trẻ Will Lankshear từ Sporting Lisbon và Wolves, khẳng định chân sút 21 tuổi là một phần trong kế hoạch tương lai.

Kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị cho tiền đạo trẻ Will Lankshear từ Sporting Lisbon và Wolves, khẳng định chân sút 21 tuổi là một phần trong kế hoạch tương lai. Cuộc đua giành Justin Nijnmah: Hull City và Southampton đang cạnh tranh quyết liệt để sở hữu chữ ký của tiền đạo người Đức từ Werder Bremen.

Những diễn biến này cho thấy một mùa hè đầy biến động, nơi các đội bóng không chỉ cạnh tranh về chuyên môn mà còn phải đối mặt với những bài toán cân não về giá trị hợp đồng và các điều khoản phụ phí phức tạp.