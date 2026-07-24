Newcastle từ chối đề nghị 70 triệu bảng của Arsenal cho Bruno Guimaraes Newcastle thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị 70 triệu bảng từ Arsenal dành cho Bruno Guimaraes, khẳng định chỉ chia tay trụ cột nếu nhận đủ 100 triệu bảng.

Thương vụ chuyển nhượng Bruno Guimaraes đang rơi vào thế bế tắc căng thẳng khi Newcastle United tiếp tục khước từ lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng từ Arsenal. Mặc dù Pháo thủ đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ người Brazil, đội bóng vùng Tyneside vẫn nắm thế chủ động và kiên quyết giữ vững mức giá yêu cầu.

Thế bế tắc trên bàn đàm phán và cái giá 100 triệu bảng

Dù nhận được cái gật đầu từ Bruno Guimaraes cùng nguyện vọng gia nhập dự án của HLV Mikel Arteta, Arsenal vẫn chưa thể vượt qua rào cản từ phía Newcastle. Lời đề nghị 70 triệu bảng mới nhất nhanh chóng bị đội chủ sân St James' Park bác bỏ, sau khi họ từng từ chối con số 55 triệu bảng trước đó.

Newcastle định giá Bruno Guimaraes vào khoảng 100 triệu bảng.

Ban lãnh đạo Newcastle tỏ ra bức xúc với phương thức tiếp cận thiếu đàm phán trực tiếp từ đại diện London. Đội bóng vùng Tyneside khẳng định sẽ chỉ để thủ quân của mình ra đi nếu nhận đủ 100 triệu bảng, trong trường hợp tiền vệ người Brazil chính thức nộp đơn xin chuyển nhượng.

Sự cứng rắn của Chích chòe hoàn toàn có cơ sở khi họ không gặp bất kỳ áp lực nào về mặt tài chính. Việc bán Sandro Tonali cho Tottenham và Anthony Gordon cho Barcelona đã mang về khoản ngân sách khổng lồ, giúp Newcastle nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán.

Quân bài chiến thuật và giải pháp cho Declan Rice

Sự kiên quyết của Newcastle xuất phát từ vai trò then chốt của Guimaraes trong sơ đồ chiến thuật của HLV Eddie Howe. Sau mùa giải 2025/26 thi đấu thăng hoa và đóng góp 4 đường kiến tạo cho tuyển Brazil tại World Cup, anh được đồng đội Emil Krafth khẳng định là cầu thủ quan trọng nhất nhờ khả năng thoát pressing và điều tiết nhịp độ toàn diện.

Về phía Arsenal, quyết tâm chiêu mộ Guimaraes xuất phát từ yêu cầu cấp thiết ở tuyến giữa. Trong những tháng gần đây, Declan Rice đã phải cày ải quá sức trên nhiều mặt trận cho cả Arsenal lẫn đội tuyển Anh. Sự bổ sung một ngôi sao đẳng cấp như Guimaraes sẽ mang lại sự chia sẻ tải trọng cần thiết, giúp Rice duy trì thể lực sung mãn cho giai đoạn then chốt của mùa giải và tránh nguy cơ dính chấn thương.

Khoảng cách về mức định giá giữa hai câu lạc bộ hiện vẫn còn rất lớn. Nếu muốn dứt điểm mục tiêu số một này trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, Arsenal buộc phải tiếp tục nâng giá hỏi mua để đáp ứng đòi hỏi từ phía Newcastle.