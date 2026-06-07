Newcastle United chi 42 triệu bảng chiêu mộ mũi khoan Bazoumana Toure từ Hoffenheim Newcastle United chính thức sở hữu tài năng trẻ Bazoumana Toure từ Hoffenheim với giá 42 triệu bảng, mang đến sự bùng nổ cho hàng công của huấn luyện viên Eddie Howe.

Newcastle United đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ cánh Bazoumana Toure từ Hoffenheim, đánh dấu một bước đi quan trọng trong kế hoạch nâng cấp đội hình của huấn luyện viên Eddie Howe. Với mức phí chuyển nhượng lên tới 42 triệu bảng Anh, ngôi sao người Bờ Biển Ngà trở thành tân binh thứ hai cập bến St. James' Park trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau thủ thành Ewen Jaouen.

Newcastle United chính thức công bố tân binh Bazoumana Toure từ Hoffenheim. Ảnh: Newcastle United FC.

Sự bổ sung mang tính đột phá cho hàng công

Ở tuổi 20, Bazoumana Toure không chỉ là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn mà còn là một cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại các đấu trường đỉnh cao. Tại World Cup vừa qua, Toure đã có 3 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà, góp công lớn đưa đội nhà tiến vào vòng knock-out trước khi dừng bước trước Na Uy. Sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán tốc độ và tính đột biến ở hai biên cho "Chích chòe".

Chia sẻ về quyết định gia nhập đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh, Toure hào hứng cho biết: "Ước mơ từ nhỏ của tôi là được thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho một câu lạc bộ lớn như Newcastle. Tại đây, tôi cảm nhận được bầu không khí gia đình, điều sẽ giúp tôi phát huy tối đa khả năng trên sân cỏ. Tôi sẽ nỗ lực hết mình mỗi ngày vì màu áo này".

Phân tích hiệu suất: Con số biết nói từ Bundesliga

Dù còn rất trẻ, Toure đã có một mùa giải bùng nổ tại Đức trong màu áo Hoffenheim. Thống kê cho thấy trong 45 lần ra sân gần nhất, tiền vệ này đã đóng góp trực tiếp vào 14 bàn thắng, bao gồm 5 pha lập công và 9 đường kiến tạo. Khả năng xuyên phá và nhãn quan chiến thuật sắc bén của anh là nhân tố then chốt giúp Hoffenheim giành quyền tham dự UEFA Europa League mùa tới.

Huấn luyện viên Eddie Howe nhận định: "Chúng tôi rất vui khi đưa được Bazoumana đến Newcastle United. Cậu ấy đã thể hiện khả năng ở một giải đấu hàng đầu châu Âu tại Đức và tích lũy kinh nghiệm quý giá cùng đội tuyển quốc gia. Chúng tôi tin rằng đây là một cầu thủ có tiềm năng rất lớn và có thể mang lại làn gió mới cho lối chơi tấn công của đội bóng".

Chi tiết thương vụ và lộ trình phát triển

Theo Sky Sports, để đánh bại các đối thủ cạnh tranh, Newcastle đã phải chấp nhận chi 42 triệu bảng Anh, kèm theo điều khoản hưởng phần trăm cho Hoffenheim trong trường hợp bán cầu thủ này trong tương lai. Giám đốc thể thao Ross Wilson nhấn mạnh rằng câu lạc bộ rất hào hứng trong việc nuôi dưỡng sự phát triển của Toure, người đã tiến bộ vượt bậc qua từng năm.

Khởi nghiệp từ lò đào tạo danh tiếng ASEC Mimosas, Toure từng có thời gian rèn giũa tại Hammarby IF (Thụy Điển) trước khi chuyển đến Hoffenheim vào tháng 2/2025. Với tốc độ xé gió và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Toure được dự báo sẽ sớm trở thành một nhân tố quan trọng tại thánh địa St. James' Park trong kỷ nguyên mới của đội bóng.