Newcastle United dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ James Trafford từ Manchester City Trong bối cảnh các trụ cột như Sandro Tonali và Bruno Guimaraes đang bị chèo kéo quyết liệt, Newcastle United đã tiến một bước dài trong việc sở hữu thủ thành James Trafford để củng cố đội hình.

Newcastle United đang trải qua một kỳ chuyển nhượng đầy biến động với những cảm xúc trái ngược. Trong khi bầu không khí u ám bao trùm sân St James’ Park bởi nguy cơ mất đi những ngôi sao sáng giá nhất, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh lại đang nắm lợi thế lớn trong việc chiêu mộ thủ thành trẻ James Trafford từ Manchester City.

Áp lực từ các ông lớn Premier League

Tương lai của tuyến giữa Newcastle đang đặt trong tình trạng báo động đỏ. Sandro Tonali, tiền vệ người Ý, hiện là mục tiêu săn đón gắt gao của Tottenham Hotspur. Đội bóng thành London được cho là đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị khổng lồ lần thứ hai nhằm thuyết phục Newcastle nhả người.

Không dừng lại ở đó, Bruno Guimaraes – linh hồn trong lối chơi của "Chích chòe" – cũng đang đứng trước khả năng ra đi. Một loạt các đại gia như Liverpool, Manchester United và Arsenal đều sẵn sàng chi đậm để có được sự phục vụ của cầu thủ người Brazil. Việc phải đối mặt với sức mạnh tài chính và sức hút từ các câu lạc bộ dự Champions League đang đẩy Newcastle vào thế khó trong việc giữ chân trụ cột.

James Trafford: Lời giải cho bài toán khung gỗ

Giữa những tin đồn về các cuộc tháo chạy, Newcastle vẫn đang tích cực củng cố lực lượng. Theo báo cáo từ Football Insider, đội bóng của huấn luyện viên Eddie Howe hiện đang ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành James Trafford. Thủ môn 23 tuổi này đang khao khát rời Etihad để tìm kiếm suất bắt chính sau một mùa giải không như ý.

James Trafford đang ở gần Newcastle. Ảnh: Getty.

Thực tế, đây là lần thứ hai Newcastle nỗ lực chiêu mộ Trafford. Mùa hè năm ngoái, anh suýt chút nữa đã cập bến St James’ Park nếu Manchester City không kích hoạt điều khoản ưu tiên mua lại từ Burnley. Tuy nhiên, kỳ vọng trở thành sự lựa chọn số một của Trafford tại Etihad đã hoàn toàn tan vỡ.

Tác động từ thương vụ Gianluigi Donnarumma

Cánh cửa bắt chính tại Manchester City đã chính thức khép lại với Trafford ngay sau khi đội bóng này chiêu mộ thành công Gianluigi Donnarumma từ PSG. Với sự hiện diện của một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, cơ hội ra sân của Trafford gần như bằng không.

Trafford đã khẳng định lập trường cứng rắn: anh chỉ gia nhập câu lạc bộ nào đảm bảo cho anh vị trí số một trong khung gỗ. Newcastle, với dự án dài hạn và nhu cầu nâng cấp vị trí thủ môn, dường như là bến đỗ lý tưởng nhất cho tài năng trẻ này.

Người hâm mộ Newcastle đang kỳ vọng việc chiêu mộ thành công James Trafford sẽ là cú hích quan trọng về mặt tâm lý. Một bản hợp đồng chất lượng không chỉ giúp ổn định hàng thủ mà còn là lời khẳng định về tham vọng của đội bóng, ngay cả khi họ phải đối mặt với nguy cơ chia tay những trụ cột quan trọng nhất trong đội hình.