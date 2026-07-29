Thông tin NEWCOOL đẩy mạnh nghiên cứu thiết bị điện lạnh phục vụ ngành thực phẩm và đồ uống Sự phát triển của ngành thực phẩm và đồ uống khiến nhu cầu về thiết bị điện lạnh ngày càng tăng. Trước xu hướng đó, NEWCOOL tập trung nghiên cứu và cung cấp hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng khác nhau.

NEWCOOL – Thương hiệu thiết bị điện lạnh dành cho ngành F&B

NEWCOOL cung cấp nhiều nhóm thiết bị điện lạnh phục vụ các công đoạn sản xuất, bảo quản, trưng bày và sơ chế thực phẩm. Mỗi dòng sản phẩm được phát triển theo hướng dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện vận hành tại các cơ sở kinh doanh ở Việt Nam.

Thương hiệu chú trọng nghiên cứu nhu cầu thực tế của người dùng, từ khả năng làm lạnh, dung tích bảo quản, công suất vận hành đến cách bố trí thiết bị trong không gian kinh doanh. Qua đó, khách hàng có thể lựa chọn giải pháp phù hợp thay vì đầu tư thiết bị vượt quá nhu cầu hoặc thiếu công suất khi vận hành.

Hệ sinh thái thiết bị điện lạnh đa dạng của NEWCOOL

Hệ sinh thái sản phẩm của NEWCOOL hiện tập trung vào các nhóm thiết bị quan trọng trong ngành thực phẩm và đồ uống, gồm máy làm đá, tủ đông, tủ mát và bàn lạnh gồm:

Máy làm đá viên

Máy làm đá viên là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của NEWCOOL, được phát triển dành cho nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, quán bar và các cơ sở kinh doanh đồ uống. Thiết bị giúp người dùng chủ động sản xuất đá ngay tại chỗ, hạn chế tình trạng thiếu đá vào giờ cao điểm và giảm phụ thuộc vào các đơn vị giao đá bên ngoài.

NEWCOOL hiện cung cấp nhiều mẫu máy làm đá viên với công suất khác nhau, phù hợp từ quán nhỏ đến hệ thống F&B quy mô lớn. Mỗi sản phẩm đều được chú trọng về khả năng làm đá ổn định, thao tác đơn giản và tính phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Tủ đông

Tủ đông đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản thịt, cá, hải sản, thực phẩm sơ chế và nguyên liệu đông lạnh. Nhiệt độ được duy trì phù hợp giúp hạn chế sự biến đổi của thực phẩm trong thời gian lưu trữ.

NEWCOOL cung cấp nhiều mẫu tủ đông với kiểu dáng và dung tích khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng tại nhà hàng, bếp ăn, siêu thị, cửa hàng thực phẩm và cơ sở chế biến. Thiết kế được chú trọng theo hướng thuận tiện khi sắp xếp hàng hóa, lấy thực phẩm và vệ sinh định kỳ.

Tủ mát

Các dòng tủ mát NEWCOOL được phát triển theo nhiều dạng như tủ cánh kính, tủ trưng bày mở và các mẫu tủ chuyên dụng cho từng ngành hàng. Hệ thống làm lạnh được thiết kế nhằm duy trì nhiệt độ ổn định, hỗ trợ bảo quản thực phẩm và giúp khách hàng dễ dàng quan sát, lựa chọn sản phẩm.

Bàn lạnh

Bàn lạnh là một trong những dòng thiết bị điện lạnh được NEWCOOL cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, quán bar và bếp ăn công nghiệp. Sản phẩm kết hợp khu vực bảo quản thực phẩm với mặt bàn sơ chế, giúp tiết kiệm diện tích và hỗ trợ nhân viên thao tác thuận tiện hơn.

NEWCOOL hiện phân phối nhiều mẫu bàn lạnh với kích thước và cấu hình đa dạng, phù hợp với từng không gian bếp.

Định hướng phát triển của NEWCOOL

Trong thời gian tới, NEWCOOL tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp điện lạnh phù hợp với xu hướng vận hành hiện đại. Trọng tâm phát triển gồm nâng cao hiệu suất làm lạnh, tối ưu điện năng, cải thiện độ bền và đơn giản hóa thao tác sử dụng.

Thương hiệu cũng hướng đến việc mở rộng danh mục sản phẩm theo từng mô hình kinh doanh cụ thể. Thay vì cung cấp thiết bị riêng lẻ, NEWCOOL tập trung xây dựng giải pháp đồng bộ cho quán cà phê, nhà hàng, siêu thị, khách sạn và cơ sở chế biến thực phẩm.

Việc phát triển sản phẩm gắn với nhu cầu thực tế giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thiết bị đúng công suất, đúng mục đích sử dụng và phù hợp với ngân sách đầu tư.

Cam kết về chất lượng và dịch vụ hậu mãi

NEWCOOL xác định chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng là hai yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu. Các thiết bị được kiểm tra trước khi bàn giao nhằm bảo đảm khả năng vận hành và hạn chế sự cố khi đưa vào sử dụng.

Khách hàng được tư vấn lựa chọn sản phẩm dựa trên nhu cầu, quy mô và điều kiện lắp đặt thực tế. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn vận hành, vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị đúng cách.

Với định hướng nghiên cứu lâu dài, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và chính sách hậu mãi rõ ràng, NEWCOOL từng bước khẳng định vị trí trong lĩnh vực thiết bị điện lạnh dành cho ngành thực phẩm và đồ uống. Thương hiệu hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị đồng hành đáng tin cậy của các cơ sở kinh doanh trong quá trình đầu tư, vận hành và mở rộng quy mô.

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Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Thái Sơn