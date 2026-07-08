Nexode Air 100W: Giải mã sức mạnh sạc nhanh siêu nhỏ gọn từ Ugreen Ugreen Nexode Air 100W ra mắt với công nghệ GaNInfinity, cho phép sạc nhanh MacBook Pro 14 inch lên 55% trong 30 phút với kích thước nhỏ hơn 74% so với sạc Apple.

Sau khi ra mắt tại thị trường Mỹ vào đầu tháng này, Ugreen đã chính thức đưa mẫu sạc Nexode Air 100W GaN đến thị trường Anh. Đây là bước tiến mới trong dòng sản phẩm Nexode Air, tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất sạc công suất lớn bên trong một thân hình cực kỳ khiêm tốn, đáp ứng nhu cầu di động của người dùng công nghệ hiện đại.

Công nghệ GaNInfinity: Bước đột phá về kích thước

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Nexode Air 100W nằm ở kích thước siêu nhỏ gọn. Nhờ ứng dụng công nghệ GaNInfinity tiên tiến, Ugreen tuyên bố bộ sạc này nhỏ hơn tới 74% so với bộ sạc 96W nguyên bản của Apple. Với kích thước cụ thể là 1,39 × 1,35 × 2,39 inch (tương đương khoảng 3,53 x 3,43 x 6,07 cm), thiết bị này dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay hoặc các ngăn nhỏ của túi xách.

Ugreen Nexode Air 100W hiện đã có mặt tại thị trường Anh

Hiệu năng thực tế và khả năng tương thích đa thiết bị

Khác với các phiên bản 45W và 65W trước đó, biến thể 100W được thiết kế để xử lý các thiết bị tiêu thụ điện năng lớn. Theo dữ liệu từ nhà sản xuất, Nexode Air 100W có thể sạc chiếc MacBook Pro 14 inch lên 55% pin chỉ trong vòng 30 phút. Hiệu suất này đạt được tối ưu nhất khi người dùng sử dụng kèm với cáp USB-C 100W được tặng sẵn trong hộp sản phẩm.

Bên cạnh laptop, thiết bị cũng tương thích tốt với các dòng máy tính bảng và máy chơi game cầm tay (handheld gaming PC), vốn đòi hỏi nguồn cấp điện ổn định và mạnh mẽ để duy trì hiệu năng đỉnh cao.

Tính linh động và hệ thống an toàn đa lớp

Để tối ưu cho việc di chuyển, Nexode Air 100W được trang bị chân cắm có thể gập lại linh hoạt. Dù có kích thước nhỏ, Ugreen vẫn tích hợp đầy đủ các cơ chế bảo vệ an toàn bao gồm: chống quá áp, quá dòng, quá nhiệt và chống ngắn mạch. Điều này đảm bảo thiết bị không chỉ sạc nhanh mà còn duy trì tuổi thọ cho pin của các thiết bị đầu cuối.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Tại thị trường Anh, Ugreen Nexode Air 100W đang được phân phối qua Amazon với mức giá 39,99 bảng Anh. Dưới đây là bảng so sánh giá và công suất trong dòng Nexode Air:

Phiên bản Công suất tối đa Giá tham khảo (tại Anh) Nexode Air 45W 45W 17,99 bảng Anh Nexode Air 65W 65W 24,99 bảng Anh Nexode Air 100W 100W 39,99 bảng Anh

Việc ra mắt phiên bản 100W cho thấy định hướng của Ugreen trong việc thay thế các bộ sạc cồng kềnh truyền thống bằng các giải pháp GaN nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo công suất đầu ra mạnh mẽ cho hệ sinh thái thiết bị di động hiện nay.