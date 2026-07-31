Neymar bị chỉ trích là tiền đạo tệ nhất lịch sử tuyển Brazil dù sở hữu kỷ lục ghi bàn Dù dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại cho tuyển Brazil, Neymar vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ cựu danh thủ Craque Neto trước thềm World Cup 2026.

Trong lịch sử bóng đá Brazil, ít nhân vật nào mang lại nhiều luồng quan điểm trái chiều như Neymar. Dù vượt qua cố huyền thoại Pelé để trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của Selecao xét về số bàn thắng, ngôi sao sinh năm 1992 vẫn liên tục đối mặt với những đánh giá vô cùng khắc nghiệt từ giới chuyên môn tại quê nhà.

Số liệu kỷ lục và nghịch lý ở đấu trường World Cup

Mới đây, cựu danh thủ người Brazil Craque Neto đã đưa ra nhận định gây sốc trên chương trình Os Donos da Bola khi xếp Neymar vào nhóm những tiền đạo thi đấu kém hiệu quả nhất lịch sử đội tuyển quốc gia.

Theo phân tích của Craque Neto, thành tích ghi bàn tổng thể của Neymar không thể che đậy sự thiếu hiệu quả ở các trận đấu mang tính sinh tử. Trải qua 4 kỳ World Cup, ngôi sao này vẫn chưa một lần đưa Selecao vào đến trận chung kết. Hai danh hiệu lớn nhất mà anh sở hữu cùng cấp độ đội tuyển chỉ là Confederations Cup và tấm huy chương vàng Olympic.

Đáng chú ý, dù đã ghi 9 bàn thắng qua các kỳ World Cup, Neymar lại hoàn toàn im tiếng ở những trận bán kết – thời điểm đội tuyển cần sự tỏa sáng của một ngôi sao lớn nhất. Chính sự chênh lệch giữa các thông số kỷ lục và danh hiệu thực tế đã biến anh thành tâm điểm chỉ trích của dư luận xứ Samba.

Chuyến tàu cuối cùng tại World Cup 2026

Neymar gần đây xác nhận kế hoạch sẽ chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi kỳ World Cup 2026 khép lại. Anh chia sẻ bản thân cảm thấy tự hào về hành trình dài gắn bó cùng màu áo vàng xanh, nhưng đã đến lúc thích hợp để dừng lại.

Giải đấu lớn tiếp theo sẽ là cơ hội cuối cùng để tiền đạo này đáp trả những hoài nghi, đồng thời thiết lập lại di sản của mình trong lịch sử bóng đá Brazil trước khi chính thức chia tay sự nghiệp đỉnh cao ở cấp độ đội tuyển.

Các biến động đáng chú ý khác trên thị trường bóng đá

Bên cạnh điểm nóng xung quanh tương lai của Neymar, bản tin bóng đá quốc tế còn ghi nhận nhiều thông tin quan trọng: