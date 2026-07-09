Neymar cân nhắc giải nghệ sau khi Brazil bị loại tại World Cup 2026 Sau thất bại cay đắng trước Na Uy tại vòng 1/8, Neymar đang nghiêm túc xem xét việc treo giày. Ngôi sao 34 tuổi cảm thấy mệt mỏi khi những cống hiến của mình không được ghi nhận đúng mức.

Sân MetLife đã trở thành nơi chứng kiến nốt trầm cay đắng nhất trong sự nghiệp của Neymar. Sau thất bại 1-2 trước Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Brazil đương đại không chỉ tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia mà còn đang cân nhắc nghiêm túc việc giải nghệ hoàn toàn ở tuổi 34.

Nước mắt tại MetLife và dấu chấm hết cho một kỷ nguyên

Trận đấu với Na Uy vào ngày 06/07 là hình ảnh thu nhỏ cho sự nghiệp đầy rẫy những mâu thuẫn của Neymar tại các kỳ World Cup. Được tung vào sân khi trận đấu còn 23 phút với hy vọng lật ngược thế cờ, tiền đạo đang khoác áo Santos đã ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng không đủ để khỏa lấp cú đúp của Erling Haaland bên phía đối diện. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Neymar đổ gục xuống sân trong nước mắt.

Theo nguồn tin từ UOL Esporte, Neymar đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Anh cảm thấy mệt mỏi với áp lực khủng khiếp từ dư luận và cho rằng những đóng góp của mình cho Selecao chưa bao giờ được ghi nhận một cách công bằng. "Tôi đã cố gắng. Mọi thứ bắt đầu tại MetLife và cũng kết thúc ở đây. Giờ thì tất cả đã khép lại", Neymar chia sẻ đầy ẩn ý sau trận đấu.

Canh bạc của Carlo Ancelotti và thực tại nghiệt ngã

Việc Neymar góp mặt tại World Cup 2026 vốn đã là một chủ đề gây tranh cãi lớn tại Brazil. HLV Carlo Ancelotti đã mạo hiểm điền tên anh vào danh sách triệu tập bất chấp việc tiền đạo này vừa trải qua 3 năm vật lộn với chấn thương và hầu như không thi đấu đỉnh cao trong màu áo Al Hilal trước khi trở về Santos.

Neymar được cho là đang cân nhắc giải nghệ sau thất bại của Brazil tại World Cup 2026.

Tại giải đấu năm nay, Neymar chỉ có tổng cộng chưa đầy 45 phút ra sân. Sự xuất hiện của anh không còn mang lại phép màu như kỳ vọng, thay vào đó là những màn tranh cãi vô bổ trên sân, điển hình là tình huống lời qua tiếng lại với thủ môn Orjan Nyland của Na Uy trong những phút bù giờ.

Di sản 80 bàn thắng và những vết thương chưa lành

Dù kết thúc trong cay đắng, không ai có thể phủ nhận vị thế của Neymar trong dòng chảy lịch sử bóng đá xứ Samba. Năm 2023, anh chính thức vượt qua kỷ lục của huyền thoại Pele để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 80 pha lập công. Tuy nhiên, những con số thống kê ấn tượng đó dường như chưa bao giờ mang lại cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn tại sân chơi World Cup:

World Cup 2014: Chia tay giải đấu vì chấn thương cột sống trước khi chứng kiến Brazil thảm bại 1-7 trước Đức.

Chia tay giải đấu vì chấn thương cột sống trước khi chứng kiến Brazil thảm bại 1-7 trước Đức. World Cup 2018: Bất lực nhìn Selecao dừng bước trước Bỉ ở tứ kết.

Bất lực nhìn Selecao dừng bước trước Bỉ ở tứ kết. World Cup 2022: Ghi bàn đẳng cấp vào lưới Croatia nhưng lại thua trên chấm luân lưu định mệnh.

Ghi bàn đẳng cấp vào lưới Croatia nhưng lại thua trên chấm luân lưu định mệnh. World Cup 2026: Thất bại trước Na Uy ngay tại vòng 1/8.

Hiện tại, Neymar đã sang Mỹ cùng gia đình để nghỉ ngơi và suy nghĩ về tương lai. Dù hợp đồng với Santos vẫn còn hiệu lực, khả năng anh treo giày trong ít ngày tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu không giải nghệ, một phương án khác là Neymar sẽ chuyển đến một giải đấu ít áp lực hơn để tìm lại niềm cảm hứng chơi bóng vốn đã bị bào mòn sau quá nhiều biến cố.