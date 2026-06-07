Neymar giã từ đội tuyển Brazil: Vũ điệu cuối cùng đầy nước mắt tại World Cup 2026 Thất bại 1-2 trước Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026 đánh dấu cột mốc buồn khi Neymar chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế, khép lại hành trình 16 năm đầy thăng trầm.

Sân vận động MetLife tại New Jersey chứng kiến một trong những khoảnh khắc bi tráng nhất của bóng đá đương đại. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Neymar không còn sức để đứng vững. Anh đổ gục xuống thảm cỏ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của một thiên tài vừa nhận ra giấc mơ lớn nhất cuộc đời đã vĩnh viễn tầm với. Brazil thua 1-2 trước Na Uy, chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 ngay từ vòng 1/8.

Đoạn kết buồn tại "nơi bắt đầu"

“Tôi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi bắt đầu ở đây và kết thúc cũng ở đây”, chuyên trang Globo Esporte dẫn lời chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của Neymar sau trận đấu. Lời khẳng định này ngầm xác nhận siêu sao số 10 sẽ không còn khoác lên mình màu áo vàng xanh của Selecao thêm một lần nào nữa.

Định mệnh dường như đã sắp đặt một vòng lặp nghiệt ngã cho Neymar. Ngày 10/8/2010, anh ra mắt đội tuyển trong trận giao hữu với Mỹ tại chính địa điểm này (khi đó mang tên New Meadowlands). Anh ghi bàn giúp Brazil thắng 2-0. 16 năm sau, cũng tại MetLife, Neymar vẫn ghi bàn từ chấm phạt đền, nhưng pha lập công ấy chỉ còn mang ý nghĩa danh dự trong một ngày buồn của bóng đá xứ Samba.

Neymar bật khóc nức nở sau trận đấu với Na Uy.

Di sản của một thiên tài không trọn vẹn

Sự chia tay của Neymar để lại khoảng trống lớn lao về mặt cảm xúc. Trong suốt 130 lần ra sân, anh đã ghi được 80 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia Brazil, vượt qua cả huyền thoại Pelé. Tuy nhiên, thứ mà Neymar khao khát nhất – chiếc cúp vàng World Cup – vẫn mãi là một nỗi ám ảnh.

Dưới đây là tóm tắt những con số ấn tượng trong sự nghiệp quốc tế của Neymar:

Thông số Chi tiết Số trận đấu 130 Số bàn thắng 80 Số kỳ World Cup tham dự 4 Bàn thắng tại World Cup 9 Danh hiệu lớn nhất HCV Olympic 2016

Dấu ấn rực rỡ nhất của anh chính là tấm Huy chương vàng lịch sử tại Olympic 2016 trên sân nhà Rio de Janeiro. Đó là thời điểm người hâm mộ tin rằng Neymar sẽ là hạt nhân đưa Brazil trở lại đỉnh cao thế giới. Thế nhưng, những chấn thương dai dẳng đã trở thành kẻ thù lớn nhất của anh.

Sự bất lực của cơ thể

Tại World Cup 2026, Neymar chỉ có thể góp mặt chưa đầy 45 phút trên sân. Anh dành phần lớn thời gian trên khán đài hoặc trong phòng hồi phục, nỗ lực chạy đua với thời gian sau những chấn thương liên tiếp. Dù Raphinha, Vinicius hay Alisson đã cố gắng động viên, nhưng chính Neymar hiểu rõ cơ thể mình không còn cho phép anh chinh chiến ở cường độ cao nhất.

Thất bại trước Na Uy không chỉ là nỗi đau của riêng Neymar mà còn là cột mốc buồn của bóng đá Brazil. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, đội quân vàng xanh không thể lọt vào vòng tứ kết của một kỳ World Cup. Một kỷ nguyên của những vũ công Samba cũ đã khép lại, để lại sau lưng những giọt nước mắt muộn màng của một trong những số 10 tài hoa nhất lịch sử.