Neymar trở lại đội hình chính Brazil, Ibrahimovic tuyên bố Ronaldo kìm hãm Bồ Đào Nha HLV Carlo Ancelotti xác nhận Neymar đủ thể lực đá 90 phút trong trận gặp Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026, giữa bối cảnh nội bộ Bồ Đào Nha dậy sóng vì phong độ của Ronaldo.

Trước thềm vòng knock-out World Cup 2026, đội tuyển Brazil nhận tin vui lớn về nhân sự. HLV Carlo Ancelotti đã chính thức xác nhận tiền đạo Neymar hoàn toàn đủ thể trạng để thi đấu trọn vẹn 90 phút. Đây là cú hích tinh thần quan trọng cho "Selecao" khi họ chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu sinh tử với Na Uy.

Neymar sẵn sàng cho chiến dịch săn cúp vàng

Quyết định của Ancelotti chấm dứt những hoài nghi về tình trạng thể lực của số 10 sau giai đoạn vòng bảng phải liên tục dự bị. Nhà cầm quân người Italia thừa nhận chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Brazil đã thể hiện sự khao khát lớn và không mấy hài lòng khi phải ngồi ngoài trong những trận đấu vừa qua.

HLV Ancelotti xác nhận Neymar đã hoàn toàn đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút tại World Cup 2026.

Thử thách tiếp theo của Brazil là đội tuyển Na Uy tại vòng 16 đội (diễn ra lúc 3h ngày 6/7). Đây được dự báo là trận đấu đầy khó khăn khi đối thủ đang sở hữu Erling Haaland - trung phong có phong độ hủy diệt. Dù vậy, Brazil vẫn nắm lợi thế tâm lý với chuỗi 7 trận bất bại, cùng sự thăng hoa của Vinicius Junior bên hành lang cánh.

Tranh cãi quanh Cristiano Ronaldo: Thống kê và thực tại

Trong khi Brazil đón tin vui, nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha lại đang đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ giới chuyên môn. Cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã không ngần ngại chỉ trích quyết định tiếp tục tin dùng Cristiano Ronaldo của HLV Roberto Martinez.

Ibrahimovic nhận định bàn thắng quyết định của Goncalo Ramos vào lưới Croatia là minh chứng cho thấy Bồ Đào Nha cần một cuộc thay máu trên hàng công. "Không thể kỳ vọng vô địch World Cup 2026 với một trung phong 41 tuổi. Cái tôi của Ronaldo đang kìm hãm cả đội bóng. Hiện tại, hào quang đang nâng đỡ anh ấy nhiều hơn đôi chân", danh thủ người Thụy Điển thẳng thắn chia sẻ.

Sự sa sút của CR7 còn được minh chứng qua những thống kê khó tin. Tại giải đấu năm nay, siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí chưa có nổi một pha rê bóng thành công nào. Ngược lại, thủ môn kỳ cựu Vozinha của Cape Verde đã thực hiện được 1 lần rê bóng thành công, tạo nên một sự so sánh đầy trớ trêu về hiệu suất thi đấu.

Thống kê rê bóng thành công Số lần Vozinha (Thủ môn Cape Verde) 1 Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) 0

Tuyển Anh đối mặt sức ép khủng khiếp tại Mexico

Ở một diễn biến khác, đội tuyển Anh đã có màn chào sân không mấy êm ả tại Mexico City. Ngay khi đặt chân tới khách sạn, Harry Kane và các đồng đội đã bị hàng trăm cổ động viên đội chủ nhà bao vây, la ó và huýt sáo nhằm gây áp lực tâm lý trước trận đại chiến.

Ban tổ chức đã phải huy động lực lượng an ninh và dựng hàng rào kim loại để bảo vệ các cầu thủ "Tam sư" trước đám đông quá khích liên tục hô vang khẩu hiệu ủng hộ đội tuyển Mexico. Áp lực từ các khán đài hứa hẹn sẽ là thử thách cực đại cho thầy trò HLV Gareth Southgate trong hành trình chinh phục vinh quang tại khu vực Bắc Mỹ.