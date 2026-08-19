Nga bắt đầu thử nghiệm tàu ngầm Khabarovsk mang 6 siêu ngư lôi Poseidon tại Biển Trắng Tàu ngầm Project 09851 Khabarovsk của Nga ra biển thử nghiệm, trong khi Mỹ - Nhật hoàn tất cảm biến giám sát vũ trụ và Ukraine biên chế bom Vyrivniuvach.

Hải quân Nga đã bắt đầu đợt chạy thử nhà máy đầu tiên cho tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk trên Biển Trắng. Song song với đó, hợp tác quân sự Mỹ - Nhật đạt mốc mới với cảm biến giám sát không gian trên vệ tinh QZS-7, còn Không quân Ukraine chính thức tiếp nhận mẫu bom lượn dẫn đường nội địa Vyrivniuvach nhằm nâng cao năng lực tác chiến đường không.

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk chạy thử nghiệm trên Biển Trắng

Tàu ngầm hạt nhân Project 09851 Khabarovsk thuộc Hải quân Nga đã rời nhà máy Sevmash ở Severodvinsk để tiến hành đợt thử nghiệm chạy biển đầu tiên. Đây là lớp tàu ngầm chuyên biệt đầu tiên thiết kế ngay từ đầu để mang theo 6 phương tiện ngầm tự hành chạy bằng năng lượng hạt nhân 2M39 Poseidon.

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk thuộc Project 09851 của hải quân Nga. Ảnh: X

Dự án do Viện thiết kế Rubin đảm nhiệm từ năm 2012 và khởi công vào tháng 7/2014. Tàu được đưa ra khỏi xưởng đóng tàu vào cuối năm 2025 trước khi chính thức ra biển thử nghiệm. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, tàu dự kiến sẽ được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương đặt căn cứ tại Kamchatka.

Khác với tàu ngầm Belgorod vốn được cải tạo từ thân tàu Project 949A, Khabarovsk có kích thước tối ưu hóa cho nhiệm vụ mang siêu ngư lôi Poseidon với chiều dài 135 m, chiều rộng 13,5 m và lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn.

Thông số kỹ thuật Tàu ngầm Khabarovsk (Project 09851) Siêu ngư lôi 2M39 Poseidon Chiều dài / Đường kính 135 m / 13,5 m ~20 m / 1,8 - 2 m Trọng lượng / Giãn nước ~10.000 tấn 55 - 110 tấn Động cơ / Năng lượng Lò phản ứng nước áp lực KTP-6-185SP (200 MWt) Động cơ hạt nhân Tốc độ tối đa 30 - 32 hải lý/giờ (55 - 59 km/h) 60 - 70 hải lý/giờ (111 - 129 km/h) Tầm hoạt động / Độ sâu Độ sâu tối đa ~500 m ~10.000 km Vũ khí trang bị 6 bệ phóng 2P39, 6-8 ống phóng 533 mm Đầu đạn hạt nhân / thông thường

Thiết kế mũi tàu Khabarovsk chứa hai khoang dọc hai bên mạn dành cho 6 bệ phóng 2P39. Khoang ngư lôi trung tâm duy trì từ 6 đến 8 ống phóng cỡ 533 mm tiêu chuẩn. Vũ khí chính Poseidon đạt tầm hoạt động gần 10.000 km với thời gian hành trình từ 77 đến 90 giờ, đóng vai trò là vũ khí răn đe chiến lược tầm xa.

Mỹ và Nhật Bản tích hợp cảm biến giám sát vũ trụ lên vệ tinh QZS-7

Bên cạnh các biến động trên biển, Lực lượng Vũ trụ Mỹ và Nhật Bản đã hoàn thành việc đưa cảm biến giám sát không gian lên quỹ đạo nhờ vệ tinh QZS-7. Tên lửa H-3 mang theo vệ tinh thuộc hệ thống Quasi-Zenith đã rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima.

Tên lửa H-3 của Nhật Bản mang vệ tinh thuộc hệ thống Quasi-Zenith rời bệ phóng tại Tanegashima. Ảnh: Không quân Mỹ

Cảm biến do Phòng thí nghiệm Lincoln thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu theo thời gian thực về các vật thể ở quỹ đạo địa tĩnh cách Trái Đất khoảng 36.000 km trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Dữ liệu sẽ truyền trực tiếp về Mạng giám sát vũ trụ của quân đội Mỹ do đơn vị Mission Delta 2 điều hành.

Vệ tinh QZS-7 do Mitsubishi Electric chế tạo là mảnh ghép cuối cùng trong chòm 7 vệ tinh định vị Quasi-Zenith do JAXA vận hành. Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo đảm an ninh không gian song phương giữa Washington và Tokyo.

Ukraine đưa bom lượn dẫn đường Vyrivniuvach vào sản xuất hàng loạt

Tại khu vực Đông Âu, Không quân Ukraine chính thức nghiệm thu và đưa vào sử dụng loại bom hàng không có điều khiển Vyrivniuvach do ngành công nghiệp quốc phòng nội địa sản xuất. Đây là sản phẩm do cụm công nghiệp Brave1 nghiên cứu và hoàn thiện trong vòng 17 tháng.

Bom lượn có điều khiển Vyrivniuvach của Ukraine trưng bày tại triển lãm Eurosatory 2026 ở Paris - Ảnh: X

Bom Vyrivniuvach mang đầu đạn nặng 250 kg, đạt tầm bay từ 10 km đến 130 km tùy thuộc vào độ cao và tốc độ thả của máy bay mang vát. Đáng chú ý, chi phí sản xuất của Vyrivniuvach ước tính chỉ bằng một phần ba so với bộ thiết bị chuyển đổi JDAM-ER do Mỹ cung cấp.

Các đợt thử nghiệm thực tế đã được tiến hành thành công trên tiêm kích MiG-29 và máy bay cường kích Su-24M. Việc tự chủ sản xuất loại đạn hàng không dẫn đường giá thành thấp giúp Ukraine chủ động nguồn cung trong bối cảnh cường độ sử dụng bom lượn trên chiến trường gia tăng cao.