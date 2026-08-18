Nga bắt đầu thử nghiệm trên biển tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk mang siêu ngư lôi Poseidon Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk thuộc Dự án 09851 của Nga đã rời cảng thử nghiệm trên biển, chuẩn bị trang bị siêu ngư lôi Poseidon cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk thuộc Dự án 09851 của Nga đã chính thức rời cảng Severodvinsk để tiến hành đợt thử nghiệm đầu tiên trên biển. Đây là tàu ngầm chuyên dụng đầu tiên được thiết kế để mang hệ thống đa năng không người lái chiến lược Poseidon hoạt động không giới hạn trên đại dương.

Tàu ngầm Kazan của Nga. Ảnh tư liệu: Russian MOD/TTXVN

Quá trình phát triển và đóng mới tàu ngầm Khabarovsk

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk do Cục Thiết kế Trung ương Rubin về Kỹ thuật Hàng hải tại St. Petersburg (Nga) đảm nhiệm thiết kế. Dự án được triển khai theo hợp đồng ký kết với Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 19/6/2012.

Đến ngày 27/7/2014, tàu ngầm chính thức được khởi công đóng mới tại nhà máy đóng tàu ở Severodvinsk. Sau hơn 10 năm thi công, vào ngày 1/11/2025, tàu ngầm Khabarovsk đã được hạ thủy từ ụ tàu thuộc Xưởng số 50 của nhà máy.

Theo kế hoạch ban đầu trong hợp đồng do Cục Thiết kế Trung ương Rubin công bố, thời gian bàn giao tàu ngầm Khabarovsk dự kiến diễn ra vào năm 2020. Tuy nhiên, chương trình đã bị tiến độ chậm trễ và hiện mới chuyển sang giai đoạn tiến hành các hoạt động thử nghiệm thực tế trên biển tại nhà máy.

Thông số kỹ thuật ước tính của Dự án 09851

Các cơ quan chức năng chưa công bố chính thức thông số kỹ thuật chi tiết của Khabarovsk. Tuy nhiên, dữ liệu từ các nguồn công khai cung cấp một số chỉ số ước tính về hiệu suất vận hành của tàu ngầm này:

Thông số kỹ thuật Giá trị ước tính Chiều dài thân tàu 113 – 135 m Lượng rẽ nước khi lặn Khoảng 10.000 tấn Tốc độ tối đa khi lặn 30 – 32 hải lý/giờ (55 – 60 km/h) Độ sâu hoạt động tối đa Khoảng 500 m Thời gian hoạt động liên tục 90 – 120 ngày Quy mô thủy thủ đoàn Khoảng 100 người

Hệ thống vũ khí không người lái chiến lược Poseidon

Điểm đặc biệt trong thiết kế của tàu ngầm Khabarovsk là hệ thống 6 bệ phóng 2P39 chuyên dụng. Các bệ phóng này có nhiệm vụ mang và triển khai phương tiện lặn không người lái dưới nước (SUV) Poseidon 2M39 vận hành bằng năng lượng hạt nhân.

Các nguồn tin công khai cho biết siêu ngư lôi không người lái Poseidon có khả năng hoạt động ở phạm vi không giới hạn và lặn xuống độ sâu lên tới 1 km. Thiết bị này được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá ước tính từ 1 đến 2 megaton.

Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra thử nghiệm và nghiệm thu kỹ thuật, tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk dự kiến sẽ chính thức gia nhập lực lượng của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga.