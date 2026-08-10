Nga bọc lưới chống drone cho tàu ngầm hạt nhân, Indonesia đóng tàu ngầm Scorpene mới Nga bổ sung lưới chống FPV drone cho căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở Kamchatka, Iraq phá âm mưu tập kích Shahed-107 và Indonesia khởi công tàu ngầm Scorpene.

Căn cứ hải quân Kamchatka của Nga vừa lắp đặt hệ thống lưới chống drone và rào phao nhằm bảo vệ các tàu ngầm hạt nhân chiến lược, bất chấp khoảng cách hơn 7.200 km so với chiến trường Ukraine. Trong khi đó, lực lượng an ninh Iraq đã triệt phá một âm mưu tấn công bằng drone Shahed-107 nhắm vào các hạ tầng năng lượng của Ả Rập Saudi, và nhà máy đóng tàu PT PAL của Indonesia chính thức khởi công chế tạo chiếc tàu ngầm Scorpene Evolved đầu tiên trang bị công nghệ pin lithium-ion hiện đại.

Nga gia tăng phòng thủ cho căn cứ tàu ngầm hạt nhân tại Kamchatka

Hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao tại căn cứ hải quân Vilyuchinsk trên bán đảo Kamchatka ghi nhận 8 tàu ngầm đang neo đậu tại cầu cảng, toàn bộ đều được trang bị hệ thống lưới che chống máy bay không người lái (drone). Theo phân tích từ trang Defense Express, việc triển khai các biện pháp phòng thủ này diễn ra ngay tại căn cứ nằm cách Ukraine hơn 7.200 km.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei và Borei-A được che bằng khung lưới chống drone tại căn cứ Kamchatka. Ảnh: Naval News

Danh sách các lực lượng hiện diện tại đây bao gồm 3 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo liên lục địa R-30 Bulava thuộc Đề án 955 Borei hoặc 955A Borei-A, 2 tàu thuộc Đề án 949A Antey, 2 tàu thuộc Đề án 885 Yasen và 1 tàu thuộc Đề án 971 Akula.

Hệ thống bảo vệ này được thiết kế với các khung thép hình chữ L dựng dọc khu vực cầu cảng để căng lưới. Lưới có thể phủ lên khi tàu cập bến và cuộn lại trước khi tàu xuất kích. Mặc dù cấu trúc này khó ngăn chặn được các loại drone tấn công tầm xa mang đầu đạn lớn, mục đích chính của hệ thống là vô hiệu hóa drone FPV – loại vũ khí từng gây tổn thất cho các căn cứ không quân chiến lược của Nga trong chiến dịch Mạng Nhện hồi tháng 6/2025.

Ngoài ra, Nga cũng bố trí các hàng rào phao hai lớp bao quanh khu vực neo đậu nhằm ngăn chặn xuồng mặt nước không người lái (USV) xâm nhập vào cự ly tác chiến.

Iraq triệt phá mạng lưới drone Shahed-107 hướng về Ả Rập Saudi

Cơ quan Chống khủng bố và Cơ quan Tình báo Iraq vừa bắt giữ các thành viên thuộc một nhóm vũ trang thân Iran, thu giữ ít nhất 12 máy bay không người lái tự sát Shahed-107 chuẩn bị tấn công các mục tiêu tại Ả Rập Saudi.

Số máy bay không người lái tấn công Shahed-107 thu giữ từ các nhóm thân Iran tại Iraq ngày 7/8/2026. Ảnh: Al Arabiya

Shahed-107 là dòng đạn tuần kích cỡ nhỏ với đầu đạn nặng 15 kg và tầm bay hơn 300 km. Tuy không đủ sức phá hủy hoàn toàn các công trình lớn, loại đạn này có khả năng gây hư hại nghiêm trọng cho hệ thống điều khiển, bồn chứa hoặc trạm bơm, làm gián đoạn vận hành của các hạ tầng năng lượng.

Người phát ngôn chính phủ Iraq, ông Haider al-Abboudi, khẳng định việc thu hồi vũ khí về tay nhà nước là ưu tiên hàng đầu, đồng thời ấn định mốc thời gian sau ngày 30/9 sẽ loại bỏ cơ sở tồn tại của các nhóm vũ trang ngoài kiểm soát. Động thái này đi kèm chiến dịch tái cơ cấu nhân sự quy mô lớn tại Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Iraq.

Indonesia khởi công đóng tàu ngầm Scorpene Evolved dùng pin lithium-ion

Tại xưởng đóng tàu Surabaya, nhà máy PT PAL của Indonesia đã tiến hành cắt thép đầu tiên cho chiếc tàu ngầm Scorpene Evolved thuộc chương trình SRI. Hợp đồng ký với tập đoàn Naval Group (Pháp) bao gồm 2 tàu ngầm diesel-điện chiều dài 72 m.

Tàu ngầm Scorpene Evolved Full LiB dùng pin lithium-ion, cấu hình Indonesia lựa chọn. Ảnh: Naval Group

Điểm nâng cấp quan trọng nhất của Scorpene Evolved là cấu hình Full LiB, chuyển sang sử dụng toàn bộ pin lithium-ion thay thế cho hệ thống ắc quy chì-axit truyền thống. Giải pháp này giúp tối ưu không gian mà không cần kéo dài thân tàu như phương án lắp động cơ không phụ thuộc không khí MESMA.

Thông số kỹ thuật Scorpene Evolved (Full LiB) Tầm hoạt động > 8.000 hải lý (14.800 km) Thời gian lặn liên tục > 12 ngày Thời gian bám biển 78 - 80 ngày Lượng giãn nước khi nổi 1.600 - 2.000 tấn Tốc độ ngầm / Độ sâu lặn > 20 hải lý/h / > 300 m Trang bị vũ khí 6 ống phóng 533 mm (tối đa 18 quả ngư lôi/tên lửa SM39 Exocet)

Theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ, PT PAL đảm nhận công đoạn chế tạo thân chịu áp lực, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm và bàn giao. Hơn 400 kỹ sư Indonesia sẽ tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu do phía Pháp hướng dẫn.