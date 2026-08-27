Nga chuẩn bị thử tên lửa hạt nhân Burevestnik, Mỹ chi 90 triệu USD phát triển Blackbeard Hoạt động quân sự tại Novaya Zemlya cho thấy Nga có thể thử tên lửa Burevestnik, trong khi Mỹ thúc đẩy Blackbeard và Anh hỗ trợ chuyển giao Storm Shadow.

Nhiều diễn biến quân sự và công nghệ quốc phòng đáng chú ý vừa được ghi nhận trên thế giới, bao gồm các động thái chuẩn bị thử nghiệm khí tài chiến lược của Nga, quyết định chuyển giao công nghệ tên lửa từ Anh sang Ukraine, và bước tiến mới trong chương trình vũ khí siêu vượt âm của Hải quân Mỹ.

Nga có dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm tên lửa Burevestnik

Hoạt động bất thường của các phương tiện quân sự Nga quanh khu vực quần đảo Novaya Zemlya đang thu hút sự chú ý của giới phân tích tình báo nguồn mở. Moscow bị nghi vấn đang xúc tiến công tác chuẩn bị cho đợt phóng thử tiếp theo của 9M730 Burevestnik, mẫu tên lửa hành trình sử dụng hệ thống động lực hạt nhân. Dù vậy, phía Nga hiện chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về kế hoạch phóng thử nghiệm.

Tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tại căn cứ sân bay Rogachyovo trên quần đảo Novaya Zemlya, các nguồn tin ghi nhận sự hiện diện của máy bay đo xa Il-976 SKIP thứ hai trong hai ngày 22 và 23/8. Dòng phi cơ này đảm nhiệm vai trò theo dõi hành trình bay, thu thập dữ liệu đo xa và ghi nhận các thông số kỹ thuật then chốt của tên lửa trong các đợt thử nghiệm.

Khu vực Rogachyovo còn tập trung máy bay cảnh báo sớm A-50U, 4 vận tải cơ An-26, một chiếc An-74D cùng một số trực thăng hỗ trợ. Theo nhà phân tích OSINT Thord Are Iversen, việc Nga điều động đồng thời hai máy bay Il-976 SKIP đến cùng một địa bàn là chỉ dấu rõ ràng cho thấy một đợt thử nghiệm quy mô đang được triển khai.

Điểm đột phá của Burevestnik nằm ở hệ thống động lực sử dụng lò phản ứng hạt nhân, mang lại tầm hoạt động gần như không giới hạn và quỹ đạo bay linh hoạt. Trong vụ thử ngày 21/10/2025, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov từng tuyên bố tên lửa đã bay khoảng 14.000 km trong 15 giờ liên tục, dù con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

Anh chuyển giao tài liệu kỹ thuật tên lửa Storm Shadow cho Ukraine

Chính phủ Anh đã chính thức cho phép tập đoàn quốc phòng MBDA chia sẻ các tài liệu kỹ thuật mật liên quan đến linh kiện do Anh sản xuất trong tên lửa hành trình SCALP/Storm Shadow cho Ukraine. Quyết định này giúp tháo gỡ rào cản pháp lý cuối cùng để Ukraine triển khai dây chuyền lắp ráp dòng vũ khí này ngay trong nước, sau khi Pháp đã phê duyệt giấy phép sản xuất từ tháng 7.

Tên lửa hành trình SCALP EG, phiên bản Anh gọi là Storm Shadow, tại triển lãm hàng không Paris tháng 6/2025. Ảnh: Getty

Thông tin chuyển giao được Thủ tướng Anh Andy Burnham đưa ra trong chuyến công du tới Kyiv vào ngày 24/8. Do SCALP/Storm Shadow là chương trình phát triển chung giữa Anh và Pháp, Ukraine bắt buộc phải nhận được sự đồng thuận từ cả hai quốc gia mới có thể hợp thức hóa quyền sở hữu trí tuệ và tiếp nhận quy trình chế tạo.

Mặc dù đã hoàn tất thủ tục pháp lý, việc thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt tại Ukraine vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn. SCALP đòi hỏi quy trình gia công chính xác cao cùng hệ thống thiết bị chuyên dụng phức tạp, trong bối cảnh hạ tầng công nghiệp quốc phòng nội địa của Kyiv thường xuyên chịu rủi ro tấn công hỏa lực.

Động thái này nằm trong khuôn khổ chương trình Project Brakestop nhằm mở rộng năng lực tấn công tầm xa chi phí thấp của Ukraine, kết hợp giữa việc tiếp nhận công nghệ phương Tây và tự phát triển các dòng vũ khí nội địa như FP-5 Flamingo.

Hải quân Mỹ đầu tư gần 90 triệu USD cho vũ khí siêu vượt âm Blackbeard

Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá gần 90 triệu USD với công ty Castelion nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa tên lửa siêu vượt âm Blackbeard vào trực chiến. Thỏa thuận công bố ngày 25/8 bao gồm việc cung cấp 50 tên lửa ở cấu hình đáp ứng năng lực tác chiến ban đầu, đồng thời chuẩn bị các bước chuyển giao để đưa Blackbeard vào chương trình mua sắm chính thức.

Minh họa phương án tích hợp tên lửa Blackbeard lên tiêm kích F/A-18 Super Hornet. Ảnh: Hải quân Mỹ và Castelion/Army Recognition

Dự án được triển khai tại Torrance, bang California với thời hạn hoàn tất dự kiến vào tháng 8/2028. Nhà thầu Castelion chịu trách nhiệm hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, quy trình hậu cần bảo dưỡng và tối ưu hóa dây chuyền để có thể sản xuất quy mô lớn với chi phí thấp theo tiêu chí của chương trình chế tạo vũ khí tấn công tầm xa.

Song song với việc sản xuất, tên lửa Blackbeard đang trong quá trình tích hợp lên dòng tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet. Các bước thử nghiệm an toàn, khí động học và khả năng tương thích vận hành trên tàu sân bay đang được tiến hành khẩn trương.

Khi hoàn thiện tích hợp, F/A-18 sẽ trở thành bệ phóng siêu vượt âm di động linh hoạt trên biển. Việc triển khai vũ khí tầm xa từ các biên đội tàu sân bay giúp thay đổi liên tục hướng tấn công, tạo ra thách thức phòng thủ rất lớn đối với các mạng lưới radar cảnh giới và đánh chặn của đối phương.