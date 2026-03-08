Nga đánh chặn UAV trinh sát Tekever AR3 do Bồ Đào Nha sản xuất ở Bryansk Lực lượng Nga đánh chặn thành công UAV trinh sát Tekever AR3 do Bồ Đào Nha sản xuất tại biên giới Bryansk, thu giữ thiết bị gần như nguyên vẹn.

Lực lượng quân sự Nga thông báo đã đánh chặn và thu giữ gần như nguyên vẹn một máy bay không người lái (UAV) trinh sát Tekever AR3 do Bồ Đào Nha sản xuất tại khu vực biên giới Bryansk. Đây là một trong những lần hiếm hoi mẫu khí tài này được ghi nhận xuất hiện trên chiến trường và bị lực lượng phòng thủ vô hiệu hóa để phục vụ công tác nghiên cứu kỹ thuật.

Chiếc UAV Tekever AR3 do Bồ Đào Nha sản xuất. Ảnh: Takever

Đặc điểm kỹ thuật và tình trạng của UAV Tekever AR3

Theo thông tin từ hãng thông tấn TASS, tiểu đoàn chống thiết bị bay không người lái của Nga đã sử dụng khí tài chuyên dụng để vô hiệu hóa mẫu UAV trinh sát này. Chỉ huy đơn vị với mật danh Prizrak cho biết, cấu trúc thiết kế khí động học của Tekever AR3 khá biệt lập ở phần cánh và cụm đuôi, khiến việc nhận dạng ban đầu gặp nhiều khó khăn.

UAV trinh sát Tekever AR3 thường đảm nhận nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, xác định vị trí mục tiêu và hỗ trợ lập kế hoạch cho các đợt tập kích bằng UAV khác. Trong đợt hoạt động tại Bryansk, mục tiêu đã bay vòng ở độ cao khoảng 2,5 km với tốc độ duy trì từ 90 đến 100 km/h.

Mặc dù bộ phận động cơ bị hư hỏng sau khi bị can thiệp, phần lớn cấu trúc thân vỏ, hệ thống linh kiện điện tử và các thiết bị trinh sát trên khoang vẫn giữ được trạng thái nguyên vẹn. Khí tài này đã được chuyển về viện nghiên cứu kỹ thuật tại Nga để các chuyên gia phân tích thiết kế, thông số kỹ thuật và các giải pháp công nghệ tích hợp.

Chiến thuật tác chiến và thông số của UAV đánh chặn Lis

Quá trình đánh chặn Tekever AR3 được thực hiện bởi UAV chuyên dụng mang tên Lis. Đây là dòng UAV cánh cố định cỡ nhỏ do các kỹ sư tại Moskva phát triển, tối ưu hóa riêng cho nhiệm vụ tiêu diệt UAV trinh sát.

Các thông số kỹ thuật và đặc tính tác chiến của UAV Lis bao gồm:

Đầu đạn: Trang bị đầu đạn nặng khoảng 1 kg, kích nổ ở cự ly gần để tiêu diệt mục tiêu.

Trang bị đầu đạn nặng khoảng 1 kg, kích nổ ở cự ly gần để tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống dẫn đường: Tích hợp cơ chế tự động bám bắt mục tiêu sau khi nhận dữ liệu chỉ thị từ radar cảnh giới.

Tích hợp cơ chế tự động bám bắt mục tiêu sau khi nhận dữ liệu chỉ thị từ radar cảnh giới. Phương thức tiếp cận: Áp dụng chiến thuật bám đuổi từ phía sau thay vì tấn công trực diện, giúp tăng tỷ lệ đánh chặn thành công và hạn chế nguy cơ mất dấu khi đối phương cơ động tránh né.

Diễn biến đợt đánh chặn cho thấy, sau khi radar phát hiện tín hiệu của Tekever AR3, UAV Lis đã tiến hành cuộc truy đuổi kéo dài gần 30 phút. Dù gặp khó khăn do mục tiêu liên tục bay vòng và dung lượng pin của UAV Lis tiệm cận mức cạn kiệt ở giai đoạn cuối, kíp điều khiển vẫn đưa được khí tài áp sát và kích nổ vô hiệu hóa mục tiêu.