Nga đẩy nhanh triển khai mạng lưới vệ tinh Rassvet đối đầu Starlink trên chiến trường Nga đang đẩy nhanh tốc độ triển khai chòm sao vệ tinh Rassvet tầm thấp nhằm sớm cạnh tranh trực tiếp với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink tại không gian chiến trường.

Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine cảnh báo Nga đang đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống liên lạc vệ tinh Rassvet trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Được phát triển bởi Cục 1440 của Nga, hệ thống này có tính năng tương tự mạng lưới Starlink, nhằm cung cấp hạ tầng kết nối Internet băng thông rộng tốc độ cao phục vụ cả nhiệm vụ dân sự lẫn các ứng dụng quân sự chiến lược.

Tên lửa phóng đưa vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất. Ảnh: Tass

Tiến độ triển khai và thông số mạng vệ tinh Rassvet

Theo thông tin từ Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Phó Cục trưởng Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, Nga đã đưa 16 vệ tinh Rassvet đầu tiên lên quỹ đạo vào tháng 3/2026 và tiếp tục phóng lô vệ tinh thứ hai vào tháng 7. Mặc dù từng gặp tổn thất kỹ thuật khiến một vệ tinh ngừng hoạt động vào tháng 6, tốc độ mở rộng chòm sao vệ tinh này vẫn diễn ra nhanh hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu.

Theo lộ trình phát triển, Nga kế hoạch xây dựng một chòm sao gồm 292 vệ tinh vào năm 2027 để bắt đầu vận hành thương mại, trước khi mở rộng quy mô lên 924 vệ tinh vào năm 2035. Ở thời điểm hiện tại, các thiết bị Rassvet chỉ có thể cung cấp kết nối không liên tục khi di chuyển qua các vùng lãnh thổ nhất định. Tuy nhiên, khi mạng lưới được phủ kín, hệ thống sẽ đảm bảo khả năng truyền nhận dữ liệu liên tục theo thời gian thực.

Vai trò chiến thuật và tác động tới năng lực tác chiến

Bên cạnh mục tiêu thương mại, hệ thống Rassvet được đánh giá mang lại lợi thế chiến thuật quan trọng cho quân đội Nga. Mạng lưới vệ tinh tầm thấp giúp thiết lập kênh liên lạc bảo mật, truyền tải dữ liệu trinh sát và tăng cường khả năng điều khiển các dòng thiết bị bay không người lái (UAV) từ khoảng cách xa mà không phụ thuộc vào hạ tầng viễn thông mặt đất.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Ukraine hiện phụ thuộc lớn vào hệ thống Starlink để duy trì kết nối chỉ huy và truyền dữ liệu chiến trường tới các hệ thống xử lý trí tuệ nhân tạo. Việc Nga vừa hoàn thiện hệ thống liên lạc không gian riêng, vừa gia tăng các biện pháp tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu Starlink, đang đặt ra những thách thức kỹ thuật lớn cho các bên trong việc kiểm soát không gian thông tin chiến thuật.