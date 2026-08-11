Nga dồn nguồn lực cho tên lửa Iskander cùng bước tiến phòng thủ tên lửa mới của Israel và Mỹ Nga được cho là tập trung sản xuất tên lửa Iskander, Israel thử nghiệm nâng cấp hệ thống Arrow còn Lockheed Martin đề xuất dùng tiêm kích F-35 làm cảm biến.

Cục Tình báo quốc phòng Ukraine ghi nhận việc Nga điều chỉnh hoạt động sản xuất tên lửa chiến thuật, trong khi Israel và Mỹ tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp mạng lưới phòng thủ tên lửa dựa trên kinh nghiệm thực chiến và công nghệ kết nối dữ liệu mới.

Nga điều chỉnh chiến lược, dồn năng lực sản xuất cho tên lửa Iskander

Theo đánh giá từ Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Phó Cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine, Nga đã tạm dừng sản xuất hàng loạt dòng tên lửa Kh-47M2 Kinzhal và Kh-32 do hiệu quả tác chiến thực tế không đạt kỳ vọng. Tên lửa Kinzhal, vốn được phóng từ tiêm kích MiG-31K, chịu tác động đáng kể từ các hệ thống tác chiến điện tử và khả năng đánh chặn của tổ hợp Patriot.

Bên cạnh đó, phân tích ảnh vệ tinh tại một số khu vực tập kích ghi nhận sai số mục tiêu, khiến độ chính xác của các đợt tấn công giảm sút. Tuy nhiên, thông tin dừng dây chuyền Kinzhal hiện chủ yếu xuất phát từ phía Ukraine và chưa được phía Nga chính thức xác nhận.

Tổ hợp tên lửa Iskander với đạn 9M723. Ảnh: Nguồn mở

Đáng chú ý, việc cắt giảm hoặc tạm dừng Kinzhal giúp Nga tối ưu hóa linh kiện và nguồn lực kỹ thuật để chuyển sang dòng tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc hệ thống Iskander. Tình báo Ukraine ước tính sản lượng đạn 9M723 trong tháng 7 đạt khoảng 65 quả, vượt mục tiêu đề ra là 60 quả/tháng. Nhờ tích hợp hệ thống dẫn đường Kometa nâng cấp có khả năng kháng nhiễu cao, tên lửa Iskander tiếp tục tạo ra thách thức lớn cho lực lượng phòng không đối phương.

Israel tích hợp AI nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow

Nhằm ứng phó với các cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và UAV từ Iran cũng như Yemen, Israel vừa tiến hành thử nghiệm phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ Arrow tại khu vực miền trung nước này.

Vụ phóng thử tên lửa đánh chặn Arrow-3. Ảnh: Israel Aerospace Industries

Đợt cải tiến này tập trung vào việc bổ sung công nghệ tự động hóa và các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu, phân loại mục tiêu và rút ngắn thời gian phản ứng khi đối mặt với cuộc tấn công hiệp đồng. Hệ thống Arrow 2 (đánh chặn ở tầng cao khí quyển) và Arrow 3 (đánh chặn ngoài khí quyển) đóng vai trò nòng cốt trong mạng lưới phòng thủ nhiều tầng của Israel, kết hợp cùng David's Sling và Iron Dome.

Ngoài ra, quân đội Israel cũng tăng cường mở rộng dây chuyền sản xuất đạn đánh chặn nhằm bù đắp lượng tiêu hao sau các trận tập kích dồn dập, bảo đảm khả năng duy trì phòng thủ trong các kịch bản xung đột kéo dài.

Lockheed Martin đề xuất kết nối F-35 vào mạng phòng thủ tên lửa Mỹ

Tập đoàn Lockheed Martin vừa công bố giải pháp công nghệ mới, trong đó đề xuất sử dụng tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II như một nút cảm biến trinh sát cơ động trên không cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Sơ đồ mô tả F-35 đóng vai trò cảm biến trên không trong mạng phòng thủ tên lửa. Ảnh: Lockheed Martin

Theo mô hình này, khi cảm biến hồng ngoại trên vệ tinh phát hiện tín hiệu phóng tên lửa, dữ liệu sẽ được truyền về trung tâm chỉ huy. Các tiêm kích F-35 đang hoạt động gần khu vực sẽ sử dụng hệ thống quang điện tử tiên tiến để theo dõi, tính toán tọa độ chính xác của mục tiêu và truyền về hệ thống quản lý tác chiến C2BMC.

Ưu thế lớn nhất của F-35 nằm ở tính linh hoạt cao, có thể khắc phục hạn chế góc khuất địa hình của các đài radar mặt đất cố định. Dữ liệu hợp nhất từ F-35 sẽ hỗ trợ các tổ hợp như THAAD hoặc Next Generation Interceptor đưa ra phương án đánh chặn tối ưu. Tuy nhiên, Lockheed Martin lưu ý đây mới là khái niệm công nghệ được giới thiệu trong chuỗi đề án Speed Wins, chưa phải chương trình thu mua chính thức từ Bộ Quốc phòng Mỹ.