Nga hé lộ bệ phóng tên lửa S8000, Israel lập kế hoạch tự làm tiêm kích tàng hình Hình ảnh mới hé lộ biến thể phóng mặt đất của tên lửa S8000 Banderol Nga, trong khi Israel dự định tự phát triển tiêm kích tàng hình nội địa trong 10 năm tới.

Bức ảnh rò rỉ về bệ phóng mặt đất của tên lửa hành trình S8000 Banderol đang thu hút sự chú ý của giới phân tích quân sự. Cùng thời điểm, Israel công bố mục tiêu 10 năm tự chủ tiêm kích tàng hình nhằm giảm phụ thuộc vào viện trợ Mỹ, còn Nhật Bản phô diễn năng lực diệt hạm của tên lửa ASM-2 trên chiến đấu cơ F-2A.

Nga hé lộ biến thể phóng mặt đất của tên lửa S8000 Banderol

Truyền thông quốc phòng đăng tải hình ảnh cho thấy tên lửa hành trình S8000 Banderol được đặt trên bệ phóng mặt đất dạng ray nghiêng. Đây được đánh giá là bước mở rộng phương thức tác chiến so với việc chỉ mang phóng trên máy bay không người lái (UAV) Orion như trước đây.

Bức ảnh lan truyền cho thấy tên lửa nghi là S8000 Banderol đặt trên bệ phóng mặt đất. Ảnh: Mạng xã hội Nga

Theo đánh giá kỹ thuật, S8000 Banderol do tập đoàn Kronstadt thiết kế và sản xuất. Tên lửa có chiều dài khoảng 5m, đường kính thân 30cm, tốc độ hành trình từ 520 km/h đến 560 km/h và tốc độ tối đa đạt 620 km/h đến 650 km/h. Tầm bắn thiết kế ban đầu đạt khoảng 500 km.

Tuy nhiên, việc chuyển sang phương án phóng từ mặt đất đặt ra bài toán về động cơ. Do Banderol sử dụng động cơ phản lực cỡ nhỏ, đạn cần bổ sung tầng đẩy tăng tốc bằng rocket hoặc hệ thống phóng khí nén để đạt vận tốc và độ cao hoạt động ban đầu. Tình báo Ukraine ghi nhận dòng tên lửa này tích hợp nhiều linh kiện thương mại nhập khẩu, bao gồm động cơ Swiwin của Trung Quốc, thiết bị đo khoảng cách từ Australia cùng các bộ phận điện tử từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Israel lên kế hoạch phát triển tiêm kích tàng hình nội địa

Quan chức Israel vừa tiết lộ mục tiêu chiến lược 10 năm nhằm tự thiết kế và sản xuất tiêm kích tàng hình cùng dòng UAV chiến đấu mô phỏng F-35. Kế hoạch này nằm trong định hướng loại bỏ dần khoản viện trợ quân sự 3,8 tỷ USD hằng năm từ Mỹ.

Tiêm kích F-35I Adir của Không quân Israel, dòng máy bay hiện đại nhất trong biên chế và phụ thuộc hoàn toàn vào dây chuyền Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Hiện tại, toàn bộ lực lượng tiêm kích chủ lực của Israel như F-15, F-16 và F-35I Adir đều phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Mỹ. Dù các tập đoàn quốc phòng Israel như IAI, Elbit và Rafael đã làm chủ công nghệ radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), hệ thống tác chiến điện tử và vũ khí dẫn đường, ngành công nghiệp nước này vẫn gặp rào cản lớn về kỹ thuật chế tạo khung thân composite cỡ lớn và vật liệu hấp thụ sóng radar.

Thách thức lớn nhất vẫn là động cơ phản lực có lực đẩy vượt 100 kN khi đốt tăng lực. Các chuyên gia quân sự nhận định kịch bản khả thi nhất là Israel sẽ tập trung hoàn thiện mẫu UAV trình diễn công nghệ vào khoảng năm 2036 trước khi phát triển tiêm kích có người lái.

Nhật Bản thử nghiệm tên lửa diệt hạm ASM-2 trong tập trận

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã công bố video tiêm kích F-2A phóng tên lửa diệt hạm Type 93 (ASM-2) đánh chìm tàu vận tải đổ bộ USS Juneau đã loại biên. Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận Valiant Shield 2026 tại vùng biển Philippines.

Tiêm kích F-2A Nhật Bản phóng tên lửa diệt hạm ASM-2 nhắm vào tàu USS Juneau trong tập trận Valiant Shield 2026. Ảnh: Không quân Nhật Bản

Đoạn phim cho thấy một máy bay F-2A có thể mang và phóng đồng thời nhiều đạn tên lửa dòng ASM-2 với các cấu hình khác nhau. Cuộc bắn thử nghiệm diễn ra trong bài tập hiệp đồng đòn đánh đa hướng, kết hợp cùng máy bay B-2A Mỹ (bắn tên lửa AGM-158C), P-8A New Zealand (bắn tên lửa Harpoon) và tàu ngầm Nhật Bản.

Diễn tập này khẳng định khả năng lồng ghép các tổ hợp vũ khí nội địa của Nhật Bản vào mạng lưới tác chiến đa quốc gia, giúp nâng cao năng lực chống tiếp cận/phong tỏa khu vực (A2/AD) tại các tuyến hàng hải chiến lược.