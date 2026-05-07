Nga hiện đại hóa bộ ba hạt nhân lên hơn 90 phần trăm: Phân tích các vũ khí chiến lược mới Nga hoàn thiện việc nâng cấp bộ ba hạt nhân với tỷ lệ vũ khí mới đạt trên 90%, tập trung vào công nghệ tên lửa siêu vượt âm và các nền tảng tác chiến tàng hình.

Trong thông báo mới nhất tại cuộc gặp với các học viên quân sự cao cấp, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận "bộ ba" hạt nhân của nước này đã trải qua quá trình nâng cấp triệt để. Hiện nay, tỷ lệ vũ khí mới và hiện đại trong kho lưu trữ chiến lược đã vượt ngưỡng 90%. Đáng chú ý, nhiều hệ thống vũ khí răn đe của Nga được đánh giá là chưa từng có tiền lệ, sở hữu khả năng xuyên thủng các lá chắn tên lửa hiện đại nhất hiện nay.

Lực lượng Tên lửa Chiến lược: Ưu tiên tính cơ động và công nghệ siêu vượt âm

Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF) đóng vai trò nòng cốt trong học thuyết răn đe của Nga. Điểm nhấn quan trọng nhất trong quá trình hiện đại hóa SMF là việc mở rộng năng lực cho các đơn vị tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phiên bản cơ động. Các tổ hợp này được đặt trên khung gầm xe đặc chủng, cho phép di chuyển liên tục trên các địa hình phức tạp.

Khả năng cơ động giúp các bệ phóng né tránh hiệu quả các đòn tấn công phủ đầu bằng vũ khí chính xác cao. Theo các chuyên gia quân sự, việc rà soát và tìm kiếm các bệ phóng này trên diện tích hàng nghìn km vuông tiêu tốn nguồn lực khổng lồ của đối phương, đồng thời tạo điều kiện cho Nga tung đòn đáp trả ngay lập tức.

ICBM RS-24 Yars là vũ khí chiến lược phủ đầu lợi hại trong "Bộ ba hạt nhân" Nga với thời gian chuyển trạng thái ngắn và cơ động cao. Ảnh: RIAN

Bên cạnh phiên bản cơ động, Nga cũng đang tích cực thay thế các tên lửa Topol-M cũ bằng ICBM RS-24 Yars phiên bản giếng phóng. Các quả tên lửa Topol-M sau khi tháo đầu đạn hạt nhân sẽ được tận dụng để hoán cải thành tên lửa đẩy không gian Start-1M. Trong tương lai gần, sự kết hợp giữa ICBM nhiên liệu rắn Yars và ICBM hạng nặng nhiên liệu lỏng RS-28 Sarmat sẽ tạo thành xương sống cho SMF.

Về mặt kỹ thuật, tên lửa Sarmat có khả năng mang theo 10 đầu đạn nhiệt hạch với sức công phá cực lớn. Đặc biệt, các đầu đạn này được trang bị thiết bị lượn siêu vượt âm dẫn đường độc lập. Thay vì bay theo quỹ đạo parabol truyền thống ra ngoài không gian, các đầu đạn này tách tầng và lượn ngay ở rìa khí quyển với tốc độ cực cao, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa gần như không thể đánh chặn.

So sánh thông số các dòng ICBM chủ lực của Nga

Thông số RS-24 Yars RS-28 Sarmat Loại nhiên liệu Rắn Lỏng Hình thức triển khai Cơ động/Giếng phóng Giếng phóng Số lượng đầu đạn 3-6 đầu đạn (MIRV) Tối đa 10 đầu đạn nặng Đặc tính nổi bật Cơ động cao, khó phát hiện Sức công phá lớn, tầm bắn toàn cầu

Nâng cấp năng lực răn đe từ đại dương

Hải quân Nga đã đạt được những bước tiến dài trong việc "thay máu" lực lượng tàu ngầm chiến lược. Trọng tâm là Đồ án 955/955A Borey, dòng tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới được thiết kế để hoạt động cực kỳ yên tĩnh dưới lòng đại dương. Hiện có 10 chiếc thuộc lớp này đang hoạt động hoặc trong giai đoạn hoàn thiện, cùng 2 chiếc khác đang được lên kế hoạch chế tạo.

Mỗi tàu ngầm lớp Borey được trang bị 16 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Bulava. Đây là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân phân hướng độc lập, đủ sức vô hiệu hóa các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa.

Tàu ngầm Đồ án 955/955A và tên lửa Bulava đủ sức phá hủy 1 quốc gia cỡ trung. Ảnh: TASS

Song song với lớp Borey, Nga vẫn duy trì và nâng cấp các tàu ngầm thuộc Đồ án 667BDRM (lớp Delta IV). Các tàu này sử dụng tên lửa Sineva hoặc Liner với tầm bắn lên tới 12.000km. Sự kết hợp giữa các lớp tàu ngầm cũ và mới giúp Moscow duy trì khả năng hiện diện thường trực tại các vùng biển sâu, sẵn sàng tung đòn tấn công bất ngờ mà không bị phát hiện bởi các hệ thống giám sát tinh vi của đối phương.

Hiện đại hóa Không quân chiến lược và các siêu vũ khí mới

Thành phần thứ ba của bộ ba hạt nhân – Không quân tầm xa – cũng ghi nhận những thay đổi đáng kể. Các máy bay ném bom chiến lược mang tính biểu tượng như Tu-160 và Tu-95MS đã được nâng cấp hệ thống điện tử hàng không để tích hợp các dòng tên lửa hành trình mới nhất như Kh-101 và biến thể hạt nhân Kh-102.

Đáng chú ý, lực lượng tiêm kích đánh chặn cũng tham gia vào nhiệm vụ răn đe hạt nhân khi các phi đội MiG-31 được nâng cấp lên chuẩn MiG-31I. Biến thể này được thiết kế chuyên biệt để mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, loại vũ khí có tốc độ bay cực nhanh và quỹ đạo biến hóa, có thể trang bị đầu đạn hạt nhân để tấn công các mục tiêu quan trọng của đối phương.

Máy bay ném bom tầm xa Tu-160M với kho tên lửa hành trình mang theo. Ảnh: Lenta

Ngoài các nền tảng truyền thống, Nga đang trong giai đoạn thử nghiệm cấp quốc gia đối với các loại siêu vũ khí chiến lược mới. Trong số đó có ngư lôi hạt nhân không người lái Poseidon – loại vũ khí có khả năng tạo ra sóng thần phóng xạ, và tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik với tầm bắn không giới hạn. Sự xuất hiện của các hệ thống này trong tương lai có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc của bộ ba hạt nhân truyền thống, tạo ra những phương thức răn đe hoàn toàn mới trên quy mô toàn cầu.