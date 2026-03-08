Nga nâng cấp UAV phản lực Geran-4, Mỹ điều tra nguyên nhân sự cố tiêm kích F-35B Chiến trường Ukraine ghi nhận đợt nâng cấp mới trên UAV Geran-4 giúp chống nhiễu hiệu quả, trong khi Thủy quân lục chiến Mỹ rà soát hệ thống kỹ thuật F-35B.

Quân đội Nga đã tiến hành cải tiến dòng máy bay không người lái (UAV) tấn công phản lực Geran-4 Seeker bằng việc bổ sung đầu dò quang điện tử, làm giảm tác dụng của các biện pháp gây nhiễu vô tuyến. Cùng thời điểm, Ukraine công bố mẫu UAV tấn công tầm xa giá rẻ mới và drone đánh chặn tích hợp trí tuệ nhân tạo. Tại Mỹ, Thủy quân lục chiến đang điều tra vụ tai nạn liên quan đến tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II tại căn cứ Miramar.

Nga cải tiến UAV phản lực Geran-4 Seeker nhằm nâng cao khả năng tự dẫn

Trang tin quân sự Militarnyi cho biết UAV phản lực Geran-4 Seeker vừa được tái thiết kế phần mũi để tích hợp cảm biến quang điện tử cỡ nhỏ. Cải tiến này cho phép khí tài duy trì khả năng tự bám và lao vào mục tiêu trong pha bổ nhào cuối ngay cả khi bị mất tín hiệu điều khiển, hạn chế tối đa tầm ảnh hưởng từ các hệ thống tác chiến điện tử.

Đáng chú ý, UAV còn trang bị một camera phụ cố định hướng về phía trước. Giới phân tích nguồn mở xác định đây là dòng camera Dahua TiOC hai ống kính do Trung Quốc sản xuất, sở hữu góc quan sát 180 độ. Cụm camera này giúp UAV quan sát địa hình diện rộng, hỗ trợ xác định khu vực mục tiêu hoặc phát hiện các thiết bị bay đánh chặn của đối phương ở giai đoạn cuối hành trình.

UAV phản lực Geran-4 Seeker tấn công Odesa hồi tháng 7/2026. Ảnh: Dumskaya

Về mặt thông số kỹ thuật, biến thể Geran-4 Seeker đạt tầm bay tối đa 550 km, tốc độ hành trình khoảng 300 km/h và mang đầu đạn nặng 50 kg. Phiên bản tiêu chuẩn của Geran-4 có chiều dài 3,6 m, sải cánh 3,05 m và khối lượng cất cánh tối đa 450 kg. Máy bay sử dụng động cơ phản lực do Trung Quốc sản xuất, gồm dòng Telefly LX-WP-160 (lực đẩy 160 kgf) hoặc TF-TJ2000A (lực đẩy 200 kgf), giúp khí tài đạt tốc độ tối đa 500 km/h và trần bay 5.000 m.

Tốc độ vượt trội của dòng UAV chạy động cơ phản lực đang gây khó khăn lớn cho lực lượng phòng thủ, khi các drone đánh chặn thông thường chưa đủ tốc độ để phản ứng kịp thời. Dữ liệu ghi nhận từ đầu năm đến giữa tháng 6/2026 cho thấy Nga đã sử dụng khoảng 1.400 UAV phản lực các loại (Geran-3, Geran-4, Geran-5), tăng mạnh so với con số 180 chiếc của cả năm trước đó.

Ukraine ra mắt UAV tấn công giá rẻ và thiết bị đánh chặn JetKiller

Đối phó với các cuộc tập kích đường không, công ty SkyFall của Ukraine đã giới thiệu dòng UAV tấn công tầm xa mới mang tên Midstrike. Khí tài có tầm bay 600 km, mang đầu đạn 50 kg với các tùy chọn nổ phá mảnh hoặc phá cấu trúc tùy thuộc vào nhiệm vụ tác chiến.

UAV tấn công Midstrike của công ty SkyFall. Ảnh: SkyFall

Điểm mạnh của Midstrike nằm ở tối ưu hóa chi phí sản xuất, ước tính chỉ khoảng 25.000 đến 30.000 USD mỗi chiếc. Mức giá này rẻ hơn nhiều so với các loại tên lửa hành trình truyền thống, buộc đối phương phải sử dụng các loại đạn phòng không đắt tiền để tiêu diệt. SkyFall dự kiến nâng năng lực sản xuất lên 1.000 chiếc mỗi tháng vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, SkyFall còn giới thiệu biến thể JetKiller phát triển từ dòng drone P1-SUN nhằm đánh chặn các UAV phản lực. JetKiller đạt tốc độ 370 km/h, tầm hoạt động 30 km, trần bay 9.000 m và mang đầu đạn 500 g. Một số cấu hình được tích hợp mô-đun trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép tự động phát hiện, khóa và bám mục tiêu ở cự ly tới 1 km.

Mỹ điều tra sự cố đối với tiêm kích cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B

Tại Mỹ, Thủy quân lục chiến phối hợp cùng Bộ chỉ huy An toàn Hải quân đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến tiêm kích F-35B Lightning II xảy ra ngày 30/7 tại căn cứ không quân Miramar. Phi công đã nhảy dù an toàn. Các cơ quan chức năng đang kiểm tra dữ liệu bay, hồ sơ bảo dưỡng và hiệu suất động cơ để xác định nguyên nhân cụ thể.

Tiêm kích F-35B Lightning II của Thủy quân lục chiến Mỹ trong một chuyến bay huấn luyện. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Hiện tại, chưa có lệnh đình bay phòng ngừa nào được ban hành do không phát hiện lỗi kỹ thuật mang tính hệ thống. F-35B là dòng tiêm kích thế hệ 5 duy nhất trên thế giới có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL). Thủy quân lục chiến Mỹ hiện vận hành hơn 120 chiếc F-35B trong tổng số 353 chiếc dự kiến trang bị, nhằm thay thế lực lượng AV-8B Harrier II và F/A-18 Hornet.

Khả năng STOVL của F-35B được hỗ trợ bởi hệ thống LiftSystem do Rolls-Royce sản xuất. Động cơ chính Pratt & Whitney F135 truyền khoảng 29.000 mã lực trục tới quạt nâng hai tầng đặt sau buồng lái, kết hợp cùng loa phụt xoay ba ổ đỡ ở phần đuôi để tạo lực nâng thẳng đứng. Công nghệ này cho phép F-35B triển khai linh hoạt từ các đường băng dã chiến ngắn hoặc boong tàu tấn công đổ bộ, phục vụ học thuyết tác chiến căn cứ tiền phương mở rộng.