Nga phát triển trực thăng siêu nhỏ có thể lắp ráp trong 30 phút để tác chiến Các kỹ sư Nga vừa chế tạo mẫu trực thăng siêu nhỏ có người lái, cho phép binh sĩ cơ động linh hoạt qua bãi mìn và sông ngòi với khả năng lắp ráp thần tốc ngay tại chiến trường.

Các chuyên gia quân sự Nga vừa công bố dự án phát triển mẫu trực thăng siêu nhỏ có người lái, một giải pháp đột phá nhằm thay thế xe địa hình (ATV) trong việc di chuyển qua các khu vực có địa hình phức tạp hoặc bị gài mìn dày đặc.

Giải pháp cơ động mới thay thế xe địa hình

Theo ông Dmitry Kuzyakin, Tổng công trình sư của Trung tâm Giải pháp Không người lái Tích hợp, mẫu trực thăng này được thiết kế để kết hợp ưu điểm của xe mô tô địa hình và máy bay trực thăng. Trong bối cảnh các phương tiện mặt đất hiện nay thường xuyên đối mặt với nguy cơ từ mìn và thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát, việc di chuyển trên không ở tầm thấp mang lại lợi thế sinh tồn lớn hơn.

Trực thăng dễ dàng lắp ráp trong thời gian ngắn để đưa binh sĩ vượt chướng ngại vật trên chiến trường. Ảnh: Tass

Phương tiện này có khả năng bay luồn lách qua các chướng ngại vật như rừng rậm, sông hồ – những nơi mà xe địa hình truyền thống không thể tiếp cận. Đặc biệt, trực thăng có thể được lắp ráp hoàn chỉnh ngay tại thực địa chỉ trong khoảng 30 phút, giúp binh sĩ duy trì tính bất ngờ và linh hoạt trong tác chiến.

Đặc tính kỹ thuật và khả năng vận hành

Cấu hình cánh quạt đồng trục

Về mặt kỹ thuật, mẫu trực thăng siêu nhỏ này sử dụng cấu hình cánh quạt đồng trục. Đây là thiết kế truyền thống vốn là thế mạnh của ngành công nghiệp hàng không Nga, giúp máy bay có thân hình gọn gàng, cánh quạt chính ngắn và độ tin cậy cao hơn trong môi trường chật hẹp.

Hệ thống điều khiển tối ưu

Đáng chú ý, việc điều khiển phương tiện được tối ưu hóa cho những binh sĩ đã có kinh nghiệm vận hành UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Các kỹ sư đã phát triển một hệ thống mô phỏng bay riêng biệt để rút ngắn thời gian đào tạo, giúp người lái nhanh chóng làm quen với chế độ điều khiển trực tiếp.

Tác động chiến thuật trên tiền tuyến

Việc bay ở độ cao cực thấp dưới tán cây không chỉ giúp phương tiện tránh bị radar phát hiện mà còn giảm thiểu rủi ro chấn thương cho binh sĩ nếu xảy ra sự cố kỹ thuật. Dù vẫn tồn tại nguy cơ bị UAV đối phương tấn công, nhưng tốc độ vượt qua vùng nguy hiểm nhanh hơn đáng kể so với di chuyển bộ hoặc dùng xe mặt đất là một lợi thế không thể phủ nhận.

Nhìn chung, nếu được sản xuất hàng loạt, mẫu "xe địa hình bay" này sẽ cung cấp thêm một phương án tác chiến quan trọng, giúp nâng cao khả năng cơ động và hỗ trợ binh sĩ thực hiện các nhiệm vụ thâm nhập hoặc rút lui hiệu quả trong các khu vực chiến sự ác liệt.