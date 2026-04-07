Nga ra mắt đạn Mnogotochie tăng hiệu quả tiêu diệt thiết bị bay không người lái Tập đoàn Rostec của Nga giới thiệu đạn Mnogotochie với thiết kế ba đầu đạn nối tiếp, cho phép tiêu diệt UAV FPV cỡ nhỏ bằng súng bộ binh tiêu chuẩn ở cự ly tới 300m.

Tập đoàn công nghệ quốc phòng Rostec của Nga vừa chính thức giới thiệu Mnogotochie, một loại đạn chống thiết bị bay không người lái (UAV) thế hệ mới với thiết kế đa đầu đạn. Giải pháp này nhằm giải quyết thách thức ngày càng lớn từ các UAV FPV cỡ nhỏ trên chiến trường bằng cách tận dụng chính các loại súng bộ binh tiêu chuẩn đang được trang bị đại trà.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đạn Mnogotochie

Mnogotochie (theo tiếng Nga có nghĩa là "Dấu ba chấm") là biến thể đạn đặc biệt được thiết kế dành riêng cho các loại súng có nòng xoắn. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cấu trúc bên trong: thay vì một đầu đạn duy nhất, mỗi viên đạn chứa ba phần tử đầu đạn riêng biệt được xếp nối tiếp nhau trong một vỏ đạn tiêu chuẩn.

Các phần tử này được chế tạo từ một hợp kim đặc biệt có đặc tính vật lý tương đương với đồng, đảm bảo độ bền và khả năng xuyên phá mục tiêu. Đáng chú ý, nhờ tận dụng chuyển động xoáy khi rời nòng súng, các phần tử này giữ được độ ổn định cao trong suốt quỹ đạo bay. Điều này giúp đạn Mnogotochie tương thích hoàn toàn với các bộ hãm đầu nòng (muzzle brake) hiện có trên súng bộ binh, khắc phục nhược điểm của các loại đạn súng săn (buckshot) thông thường vốn dễ gây hư hại cho phụ kiện đầu nòng.

Đạn chống UAV Mnogotochie của Nga được thiết kế với ba phần tử đầu đạn trong một viên đạn tiêu chuẩn, nhằm tăng xác suất bắn trúng các UAV cỡ nhỏ. Ảnh chụp màn hình: Rostec

Thông số kỹ thuật và khả năng xuyên phá

Trong các đợt thử nghiệm tại thao trường do Rostec công bố, đạn Mnogotochie được triển khai trên hai cỡ nòng phổ biến nhất của quân đội Nga với các thông số cụ thể:

Phiên bản 5,45x39 mm: Đạt tầm bắn hiệu quả khoảng 150 m.

Đạt tầm bắn hiệu quả khoảng 150 m. Phiên bản 7,62x54 mm: Đạt tầm bắn hiệu quả lên tới 300 m.

Khi bay, ba phần tử đầu đạn sẽ dần phân tán theo một tỉ lệ tính toán trước, tạo ra một "vùng sát thương" rộng hơn nhiều so với đạn đơn lẻ. Cơ chế này đặc biệt hiệu quả trong việc đánh chặn các mục tiêu di động nhanh và có kích thước nhỏ như drone góc nhìn thứ nhất (FPV). Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy ở cự ly 100 m, đạn có khả năng xuyên qua tấm gỗ dày 25 mm được gia cố thêm một tấm thép dày 0,8 mm phía sau, chứng minh sức mạnh hỏa lực đủ để phá hủy các linh kiện điện tử và cấu trúc khung vỏ của UAV.

Ưu thế chiến thuật và khả năng cung ứng

Ý tưởng chủ đạo của dự án Mnogotochie là biến mỗi binh sĩ thành một đơn vị phòng không tầm thấp mà không cần trang bị thêm các hệ thống vũ khí chuyên dụng cồng kềnh. Việc sử dụng các hộp tiếp đạn chứa Mnogotochie giúp tối ưu hóa hậu cần, khi binh sĩ chỉ cần mang theo các hộp tiếp đạn bổ sung thay vì phải sử dụng súng gây nhiễu hay súng săn riêng biệt.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất khẳng định loại đạn này được thiết kế để có thể sản xuất ngay trên các dây chuyền chế tạo đạn hiện có. Việc không yêu cầu thay đổi lớn về hạ tầng công nghiệp giúp Nga có thể nhanh chóng cung ứng số lượng lớn ra tiền tuyến. Mặc dù đã bắt đầu giai đoạn sản xuất hàng loạt, Mnogotochie vẫn được xem là sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ tiếp tục được nâng cấp dựa trên các phản hồi thực tế từ chiến trường.