Nga tuyển game thủ vận hành UAV cảm tử qua trò chơi mô phỏng và thể thao điện tử Đặc khu kinh tế Alabuga áp dụng mô hình game hóa để tuyển dụng nhân sự cho lực lượng UAV, cung cấp mức lương lên tới gần 4.000 USD và các giải đấu e-sports quy mô lớn.

Nga đang đẩy mạnh việc tìm kiếm nhân lực trẻ cho lực lượng máy bay không người lái (UAV) thông qua các phương thức phi truyền thống như trò chơi điện tử và thể thao điện tử. Đặc khu kinh tế Alabuga, trung tâm sản xuất UAV tấn công kiểu Shahed/Geran lớn nhất của Nga, đã triển khai các chiến dịch quảng cáo và giải đấu nhắm trực tiếp vào cộng đồng game thủ.

Chiến thuật game hóa quy trình tuyển dụng nhân sự quân sự

Theo điều tra từ các đơn vị truyền thông độc lập, ban quản lý Alabuga đang quảng bá trò chơi chiến thuật mang tên Battle of the Drones: Ukraine (Trận chiến UAV tại Ukraine). Đây là một nền tảng mô phỏng chiến thuật cho phép người chơi chỉ huy các đơn vị UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), phương tiện mặt đất và trạm hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ chiếm đóng căn cứ đối phương.

Ảnh chụp màn hình trò chơi “Trận chiến UAV tại Ukraine”. Ảnh: Militarnyi

Đáng chú ý, bằng sáng chế của trò chơi này được đăng ký dưới tên Timur Shagivaleev, Tổng giám đốc Đặc khu kinh tế Alabuga. Hệ thống này không chỉ dừng lại ở giải trí mà còn được tích hợp vào các chương trình đào tạo như Alabuga Start và Alabuga Polytech nhằm thu hút lao động vào dây chuyền sản xuất và vận hành UAV tấn công một chiều Geran-2.

Các giải đấu thể thao điện tử với quỹ thưởng lớn

Hoạt động tuyển dụng được cụ thể hóa thông qua chuỗi giải đấu thể thao điện tử Dronkon tổ chức tại Tatarstan. Các giải đấu này công bố quỹ thưởng dao động từ 15 đến 18 triệu rúp (tương đương khoảng 196.000 đến 235.000 USD). Người chiến thắng có thể nhận được giải thưởng cá nhân lên tới 45.700 USD, cùng các đãi ngộ về chi phí đi lại và lưu trú.

Một giải đấu thể thao điện tử tại Nga do Alabuga tài trợ. Ảnh Dronkon.rf

Dự án mang tên "Chim ưng Stalin" cũng tổ chức các cuộc thi điều khiển UAV tại những cơ sở giáo dục danh tiếng như Trường Kinh tế cao cấp ở Moscow. Sinh viên muốn tham dự phải hoàn thành các chương huấn luyện trong trò chơi trước khi thực hiện các bài thi điều khiển thực tế, từ đó được giới thiệu các vị trí công việc chuyên môn trong quân đội.

Lộ trình từ trường nghề đến lữ đoàn tác chiến UAV

Chiến dịch của Alabuga tạo ra một tuyến tuyển dụng khép kín: từ trò chơi điện tử đến trường nghề Alabuga Polytech và điểm cuối là các đơn vị tác chiến. Alabuga Polytech hiện đang quảng cáo các vị trí vận hành UAV Geran với mức lương khoảng 150.000 rúp/tháng (1.960 USD) và kỹ sư với mức 305.000 rúp/tháng (3.980 USD).

Một giải đấu tại Nga dành cho trò chơi “Trận chiến UAV tại Ukraine” năm 2026. Ảnh: Dronkon.rf

Đơn vị tiếp nhận các nhân sự này thường là Lữ đoàn Hệ thống không người lái độc lập số 50 Varyag. Đơn vị này không chỉ vận hành UAV tấn công tầm xa mà còn triển khai các loại UAV trinh sát, thiết bị đánh chặn và phương tiện mặt đất không người lái. Nga đặt mục tiêu nâng quân số của Lực lượng Hệ thống không người lái lên 165.000 người vào cuối năm 2026 và 210.000 người vào năm 2030.

Một giải đấu thể thao điện tử khác tại Nga cũng do Alabuga tài trợ. Ảnh Dronkon.rf

Phân tích khả năng thích ứng của game thủ

Game thủ được xác định là nguồn nhân lực tiềm năng do đã quen thuộc với giao diện điều khiển, khả năng quan sát màn hình và môi trường mô phỏng. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nhận định việc chơi game tốt chỉ là bước sàng lọc ban đầu. Trong thực tế chiến đấu, người vận hành cần nắm vững kiến thức về tác chiến điện tử, bảo mật liên lạc và phối hợp hiệp đồng quân binh chủng.

Mặc dù các quảng cáo mô tả công việc vận hành UAV là lựa chọn an toàn khi được làm việc tại các trung tâm chỉ huy từ xa (như tại tỉnh Oryol hoặc Tatarstan), nhưng thực tế các tổ điều khiển vẫn là mục tiêu ưu tiên của hỏa lực đối phương. Bản thân tổ hợp sản xuất Alabuga cũng đã phải tăng cường các hệ thống phòng không như Pantsir-S1 và Tor để đối phó với các đợt tập kích tầm xa.

Hiện nay, sản lượng UAV của Nga đang tăng nhanh với ước tính khoảng 2.700 chiếc Geran mỗi tháng cùng số lượng tương đương UAV mồi nhử Gerbera, tạo ra nhu cầu cấp bách về nhân lực vận hành có kỹ năng kỹ thuật cao.