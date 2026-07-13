Nga ứng dụng công nghệ in 3D cho tên lửa Kh-101 và các bước tiến vũ khí mới Nga nâng cấp động cơ tên lửa Kh-101 bằng linh kiện in 3D đơn tinh thể nhằm tối ưu tầm bắn và tải trọng. Trong khi đó, Mỹ triển khai hệ thống MRIC tại Guam và Đức đẩy mạnh vũ khí laser cho hải quân.

Xu hướng ứng dụng công nghệ chế tạo tiên tiến và vũ khí năng lượng mới đang định hình lại năng lực tác chiến của các cường quốc quân sự. Từ việc tối ưu hóa động cơ tên lửa hành trình bằng in 3D kim loại đến việc triển khai các lưới lửa phòng không tầng trung và vũ khí laser, các giải pháp kỹ thuật mới đang tập trung vào việc tăng hiệu suất chiến đấu và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Nga cải tiến động cơ tên lửa Kh-101 bằng công nghệ in 3D

Các báo cáo kỹ thuật từ Militarnyi cho thấy Nga đã bắt đầu trang bị cho tên lửa hành trình Kh-101 loại động cơ mới sử dụng các chi tiết chế tạo bằng công nghệ in 3D kim loại đơn tinh thể. Phân tích từ mảnh vỡ động cơ của một quả tên lửa sản xuất cuối năm 2025 cho thấy những thay đổi đáng kể trong quy trình sản xuất linh kiện cốt lõi.

Trọng tâm của cải tiến này nằm ở cánh tuabin của động cơ. Công nghệ in 3D đơn tinh thể giúp cấu trúc kim loại có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn vượt trội so với các phương pháp đúc truyền thống. Đây là yếu tố quyết định giúp tăng hiệu suất cho các dòng động cơ tuabin phản lực cỡ nhỏ như họ TRDD-50.

Mô hình động cơ TRDD-50, loại động cơ trang bị cho các dòng tên lửa hành trình Kh-55, Kh-555 và Kh-101 của Nga. Ảnh: Mike1979 Russia/Militarnyi

Việc nâng cấp hệ thống động lực được xem là lời giải cho bài toán kỹ thuật phát sinh từ năm 2024. Khi Nga tăng khối lượng đầu đạn của Kh-101 từ 450 kg lên 800 kg (đầu đạn kép), thùng nhiên liệu buộc phải thu nhỏ lại. Động cơ mới với hiệu suất cao hơn giúp bù đắp tầm bắn, có khả năng duy trì cự ly tác chiến lên tới 5.500 km mặc dù trọng lượng toàn tải tăng lên.

Đáng chú ý, việc Nga làm chủ công nghệ in 3D đơn tinh thể cho thấy nỗ lực vượt qua các rào cản công nghệ từ phương Tây. Trước đây, công nghệ này chủ yếu nằm trong tay các tập đoàn lớn như General Electric (Mỹ) hay Rolls-Royce (Anh). Sự xuất hiện của các linh kiện mới này trái ngược với tình trạng thiếu hụt vào cuối năm 2024, khi một số tên lửa Kh-101 phải sử dụng động cơ R-95-300 từ thời Liên Xô.

Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng không MRIC tại Guam

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ vừa đạt bước tiến mới trong việc xây dựng mạng lưới phòng thủ tại Tây Thái Bình Dương. Trong cuộc tập trận Valiant Shield 2026, hệ thống Năng lực đánh chặn tầm trung (MRIC) đã khai hỏa thành công tại căn cứ Camp Blaz, Guam.

MRIC là một tổ hợp tích hợp các thành phần khí tài hiện đại, bao gồm:

Radar G/ATOR: Nhiệm vụ phát hiện và bám bắt các mục tiêu như UAV, tên lửa hành trình và máy bay.

Nhiệm vụ phát hiện và bám bắt các mục tiêu như UAV, tên lửa hành trình và máy bay. Hệ thống CAC2S: Xử lý dữ liệu và điều phối tác chiến.

Xử lý dữ liệu và điều phối tác chiến. Bệ phóng và đạn đánh chặn: Sử dụng công nghệ từ hệ thống Iron Dome của Israel với đạn SkyHunter (phiên bản Mỹ của tên lửa Tamir).

Hệ thống đánh chặn tầm trung MRIC của thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

Hệ thống này đóng vai trò lấp đầy khoảng trống phòng thủ giữa tên lửa vác vai Stinger (tầm ngắn) và hệ thống Patriot (tầm xa). Việc triển khai MRIC tại Guam mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, giúp bảo vệ các căn cứ tiền phương của Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa tầm xa và drone trong khu vực.

Đức đẩy mạnh phát triển vũ khí laser cho hải quân

Hải quân Đức đang tiến gần hơn tới việc sở hữu vũ khí năng lượng định hướng. Cơ quan mua sắm quốc phòng Đức (BAAINBw) đã ký hợp đồng với liên doanh MBDA Deutschland và Rheinmetall để phát triển hoàn chỉnh hệ thống vũ khí laser năng lượng cao, dự kiến trực chiến vào năm 2029.

Hệ thống này đã trải qua giai đoạn thử nghiệm khắt khe trên khinh hạm Sachsen, thực hiện hơn 1.000 phát bắn thử nghiệm trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Kết quả cho thấy chùm tia laser có khả năng hội tụ chính xác vào diện tích chỉ vài centimet, đủ sức tiêu diệt các mục tiêu trên không và trên biển.

Mẫu trình diễn vũ khí laser của Rheinmetall và MBDA lắp trên khinh hạm Sachsen của hải quân Đức trong giai đoạn thử nghiệm. Ảnh: Rheinmetall

Lợi thế lớn nhất của vũ khí laser là chi phí tác chiến cực thấp. Trong khi các tên lửa đánh chặn truyền thống có giá hàng triệu USD, mỗi phát bắn laser chủ yếu chỉ tiêu thụ điện năng. Điều này đặc biệt hiệu quả trong việc đối phó với các đợt tấn công bằng drone giá rẻ, một bài toán nan giải mà các lực lượng hải quân đang đối mặt tại các vùng xung đột hiện nay.