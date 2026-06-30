Pháp luật - Đời sống Ngăn bẫy mua bán người từ không gian mạng Những lời quảng cáo hấp dẫn về việc làm với thu nhập cao, không cần bằng cấp, không đòi hỏi kinh nghiệm đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Đằng sau những cơ hội tưởng chừng đổi đời ấy lại là những chiếc bẫy tinh vi của tội phạm mua bán người.

Giấc mơ đẹp hóa thành ác mộng

Đánh vào tâm lý muốn tìm kiếm việc làm ổn định, thu nhập cao của người lao động, đặc biệt là thanh niên ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các đối tượng phạm tội đã biến không gian mạng thành công cụ để tiếp cận, dụ dỗ và lừa gạt nạn nhân.

Mọi người dân cần cảnh giác trước những thủ đoạn tuyển dụng việc nhẹ - lương cao để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người

Giờ đây, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt thông tin tuyển dụng trên facebook, zalo hay tiktok với những lời mời gọi đầy hấp dẫn như: “lương 25 - 40 triệu đồng/tháng”, “việc nhẹ, không áp lực”, “bao ăn ở”, “hỗ trợ xuất cảnh miễn phí”...

Từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng đã phát hiện một vụ mua bán người do lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự đấu tranh, làm rõ. Đáng chú ý là nạn nhân không còn chỉ là phụ nữ và trẻ em như trước đây mà đã xuất hiện nhiều trường hợp nam thanh niên bị lừa bán ra nước ngoài.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Đường Mạnh (SN 1997, trú tại TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức đưa người vượt biên trái phép, lừa 3 nam thanh niên sang Campuchia nhằm thu lợi bất chính. Các nạn nhân đều mang tâm lý mong muốn tìm kiếm công việc có thu nhập cao hơn ở nước ngoài.

Đối tượng Nguyễn Đường Mạnh

Ngoài ra, hiện lực lượng chức năng của tỉnh vẫn đang phối hợp xác minh vụ việc liên quan đến 5 thanh niên trú tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng bị lừa đưa sang Campuchia.

Cảnh giác với những lời mời hấp dẫn

Công an tỉnh cho biết, tội phạm mua bán người hiện nay hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức và mang tính xuyên quốc gia. Nếu như trước đây các đối tượng thường trực tiếp tiếp cận nạn nhân thì nay chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc các hội nhóm tuyển dụng để tìm kiếm người có nhu cầu việc làm.

Sau khi tạo dựng lòng tin, chúng liên tục vẽ ra viễn cảnh về mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc hiện đại, thủ tục đơn giản nhằm dụ dỗ nạn nhân. Thế nhưng, nhiều người sau khi xuất cảnh bị ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo trực tuyến, sòng bạc hoặc bị cưỡng bức lao động. Nạn nhân bị giữ giấy tờ tùy thân, hạn chế đi lại, thậm chí bị đánh đập nếu không hoàn thành chỉ tiêu.

Công an xã Quảng Hòa kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cháu thiếu niên trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người (Ảnh tư liệu)

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm mua bán người, công tác phòng ngừa đang được các ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng đặc biệt chú trọng.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia. Lực lượng công an phối hợp xây dựng các chuyên mục truyền thông, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, nhất là những địa bàn có nguy cơ cao.

Công an xã Tà Đùng phổ biến phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người cho người dân.

Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tinh thần cảnh giác của mỗi người dân. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các thông tin tuyển dụng có mức lương quá cao mà không yêu cầu trình độ chuyên môn hoặc không rõ địa chỉ doanh nghiệp. Trước khi quyết định làm việc ở nước ngoài, người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tuyển dụng, hợp đồng lao động và các thủ tục xuất cảnh hợp pháp.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán người hoặc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.

Có thể nói, không gian mạng mang đến nhiều cơ hội kết nối và phát triển, song cũng tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Chỉ khi mỗi người nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những lời mời gọi hấp dẫn từ những chiếc bẫy mang tên “việc nhẹ, lương cao” thì sẽ không rơi vào bi kịch nơi đất khách quê người.