Dòng chảy thông tin Ngăn chặn nhiễu loạn thông tin quy hoạch Thời gian gần đây, nhất là sau khi Hà Nội tổ chức triển lãm công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch của người dân tăng cao.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân Thủ đô. (Ảnh: BẢO LONG)

Lợi dụng điều này, hàng loạt tài khoản mạng xã hội và trang thông tin rầm rộ quảng cáo dịch vụ kiểm tra quy hoạch kèm theo lời hứa kết quả chính xác xuất hiện tràn lan.

Các tài khoản này quảng cáo có thể kiểm tra quy hoạch, xác định thửa đất có thuộc diện giải phóng mặt bằng hoặc diện tích nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng… hay không; kèm theo đó là mức phí dịch vụ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy theo nhu cầu và thời gian trả kết quả. Người dân chỉ cần gửi ảnh chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc định vị vị trí thửa đất gửi qua Zalo là sẽ sớm nhận được kết quả, thậm chí có thể nhận kết quả sau 30 phút.

Một số trang thông tin tra cứu quy hoạch không chính thống cũng hiển thị miễn phí rất nhiều lớp bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, 1/2.000, quy hoạch phân khu, quy hoạch đến năm 2030, quy hoạch giai đoạn 2045-2065… Khi người dân muốn tìm hiểu chi tiết thì được yêu cầu nộp phí để nâng cấp tài khoản, đăng ký tài khoản.

Không ít người đã dễ dãi cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài sản cho những người không quen biết trên mạng xã hội, mà không lường trước tình huống các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Có trường hợp còn chấp nhận bỏ tiền đặt cọc mua bất động sản hoặc bán đổ bán tháo bất động sản do quá tin vào thông tin quy hoạch.

Hiện nay, nhu cầu tìm hiểu, tra cứu thông tin quy hoạch liên quan đến tình trạng đất đai của người dân tăng cao, nhất là khi Hà Nội thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, đây mới là quy hoạch mang tính định hướng chiến lược, phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạch định phát triển dài hạn, tạo tiền đề triển khai các quy hoạch tiếp theo. Những thông tin chi tiết liên quan từng khu đất, thửa đất sẽ được thể hiện trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đang được các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội thực hiện.

Thông tin quy hoạch đang lan truyền trên mạng xã hội hiện nay là thông tin do các tổ chức, cá nhân tự công bố, chưa phải phương án được phê duyệt và chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng; cho nên không có cơ sở pháp lý để sử dụng làm căn cứ tra cứu quy hoạch hoặc phục vụ các giao dịch liên quan bất động sản.

Thông tin quy hoạch đang lan truyền trên mạng xã hội hiện nay là thông tin do các tổ chức, cá nhân tự công bố. Đây có thể là dữ liệu trong quá trình nghiên cứu lập đồ án quy hoạch, chứ chưa phải phương án được phê duyệt và chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, cho nên không có cơ sở pháp lý để sử dụng làm căn cứ tra cứu quy hoạch hoặc phục vụ các giao dịch liên quan bất động sản.

Nhu cầu tìm hiểu thông tin quy hoạch, minh bạch việc sử dụng đất đai của người dân rất lớn và thiết yếu. Do đó, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cần khẩn trương lập và công khai các quy hoạch theo quy định trên nền tảng số để người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin quy hoạch chính thống, chính xác, góp phần hạn chế tình trạng người dân phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xin, chờ đợi cung cấp thông tin quy hoạch như trước đây. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần có giải pháp xử lý những trường hợp tuyên truyền sai lệch, trục lợi từ việc cung cấp thông tin quy hoạch không chính xác.