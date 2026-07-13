Quốc phòng - An ninh Ngăn chặn tội phạm ma túy từ vùng biên Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với tội phạm, giữ vững bình yên tuyến biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, bảo vệ biên giới

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Là địa phương có đường biên giới đất liền dài và vùng biển rộng, giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Lâm Đồng vừa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm ma túy. Mặc dù chưa phát hiện các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, song tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy nhỏ lẻ và ma túy trôi dạt trên biển vẫn diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, các đối tượng ngày càng tinh vi lợi dụng sự phát triển của công nghệ số để che giấu hành vi phạm tội. Việc liên lạc chủ yếu được thực hiện thông qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin; thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, sử dụng sim điện thoại không chính chủ, tài khoản “ảo” và thường xuyên thay đổi phương thức giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nắm tình hình, dự báo và đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra, nắm tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy trong tình hình mới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các kế hoạch cao điểm; chỉ đạo các đơn vị phát huy đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới và một số địa bàn liên quan; tăng cường tuần tra biên giới, địa bàn; tổ chức kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, cảng biển và các địa bàn trọng điểm; đồng thời phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, xác lập chuyên án và đấu tranh với tội phạm ma túy.

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trên cơ sở bám sát địa bàn, bám dân, lực lượng biên phòng chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, xây dựng phương án đấu tranh phù hợp, quyết tâm không để hình thành các điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới.

Trong đợt cao điểm, lực lượng biên phòng đã duy trì hiệu quả 21 hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh; tổ chức 144 buổi tuyên truyền tại các thôn, buôn, bon, tổ dân phố và trên hệ thống truyền thanh cơ sở với hơn 3.500 lượt người dân tham gia.

Điển hình là vụ bắt giữ Nguyễn Văn Tý vào tối 6/6/2026 tại xã Thuận An. Trong quá trình phối hợp kiểm tra phương tiện lưu thông trên địa bàn, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng công an phát hiện đối tượng cất giấu ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy trên xe ô tô.

Các đồn biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới

Lấy phòng ngừa làm gốc

Song song với đấu tranh trực diện, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định công tác phòng ngừa tội phạm ma túy tại cơ sở là giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài. Các đơn vị biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Theo Thượng tá Phạm Quốc Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng, đơn vị luôn chủ động phân tích, nắm dự báo sát tình hình trên từng khu vực, địa bàn để kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy. Trên cơ sở đó, đơn vị đã xác lập các kế hoạch nghiệp vụ, phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy trong khu vực biên giới đơn vị quản lý.

Đối tượng Nguyễn Văn Tý tại Đồn Biên phòng Đắk Lao

Tại xã Thuận Hạnh, Đồn Biên phòng Đắk Song đã trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng mã QR trên nền tảng zalo để phản ánh tình hình an ninh trật tự, tố giác tội phạm. Sau khi được hướng dẫn, nhiều hộ dân đã chủ động gửi hình ảnh, vị trí và thông tin đến lực lượng biên phòng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình từ cơ sở.

Ông Y’Mpruônh, dân tộc M’nông ở thôn Thuận Nam cho biết: “Ban đầu, tôi còn bỡ ngỡ với công nghệ nhưng sau khi được cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn, tôi đã biết cách gửi hình ảnh, vị trí và thông tin qua zalo”. Không chỉ chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, ông còn thường xuyên vận động bà con trong bon nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đại tá Nguyễn Thành Đính - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong khu vực biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia để trao đổi thông tin, quản lý chặt địa bàn, nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy từ ngoại biên; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng hải quan duy trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại Cửa khẩu Bu P’răng

Cuộc chiến chống ma túy trên tuyến biên giới vẫn còn nhiều gian nan. Với bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự mưu trí dũng cảm, những người lính quân hàm xanh, cùng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới, “lá chắn” phòng, chống các loại tội phạm sẽ tiếp tục được củng cố vững chắc. Qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; giữ gìn bình yên cho Nhân dân và tạo môi trường ổn định để Lâm Đồng phát triển bền vững.