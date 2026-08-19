Vì an ninh Tổ quốc Ngăn chặn vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa Công an các xã, phường ở Lâm Đồng đang tìm đến những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) để tạo “điểm chặn” từ sớm. Cách làm ở cơ sở đang cho thấy một hướng tiếp cận: phòng ngừa phải đi trước một bước và bắt đầu từ chính nơi nguy cơ xuất hiện.

Mô hình “Tổ tuần tra an ninh nhân dân” của Công an xã Đức Lập

Chặn từ “trứng nước”

Địa bàn Lâm Đồng rộng, trải dài từ ven biển đến khu vực giáp ranh, biên giới và có nhiều tuyến giao thông trọng điểm. Mỗi nơi có một đặc điểm dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội và nguy cơ về ANTT khác nhau.

Bởi vậy, nếu công tác phòng ngừa chỉ dựa vào những biện pháp chung thì khó có thể “chạm” đúng vào những điểm dễ phát sinh vấn đề. Ở xã Đức Lập, đó là những cuộc tuần tra vào ban đêm, rạng sáng, tập trung tại khu dân cư, tuyến đường chính, khu vực giáp ranh...

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thông qua hoạt động của mô hình “Tổ tuần tra an ninh nhân dân”, lực lượng tham gia đã phát hiện, kiểm tra, xử lý 10 trường hợp dương tính với ma túy. Đồng thời nhắc nhở, giải tán 16 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập có nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Những con số ấy đáng chú ý không chỉ bởi số vụ việc được phát hiện, mà ở thời điểm lực lượng có mặt. Đó là trước khi những nhóm tụ tập có thể chuyển thành hành vi vi phạm, trước khi một nguy cơ trở thành vụ việc phải xử lý.

Thượng tá Trịnh Ngọc Dũng, Trưởng Công an xã Đức Lập cho biết: “Nếu chỉ chờ xảy ra vụ việc mới xử lý thì nhiều khi đã muộn. Vì vậy, các tổ tuần tra được bố trí theo khung giờ, tuyến đường và khu vực có nguy cơ cao; cùng với kiểm tra, xử lý còn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng”.

Mỗi mô hình giải quyết một vấn đề cụ thể, nhưng khi được duy trì và kết nối, những “điểm chặn” nhỏ có thể tạo thành một mạng lưới phòng ngừa rộng khắp.

Tư duy “đi trước một bước” cũng được thể hiện bằng một cách khác ở xã Phúc Thọ Lâm Hà. Tại đây, thay vì chỉ trông chờ vào lực lượng trực tiếp tuần tra, địa phương tăng khả năng nhìn và nhận diện tình hình bằng hệ thống camera an ninh. Đến nay, xã đã đầu tư lắp đặt, sửa chữa 60 mắt camera tại các tuyến đường, giao lộ, cửa ngõ và khu vực trọng điểm về ANTT, trong đó có 2 camera đọc biển số.

Từ những “mắt thần” này, lực lượng công an có thêm nguồn dữ liệu để xác minh người, phương tiện, biển số và diễn biến các vụ việc liên quan đến trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, vi phạm giao thông... Qua đó, việc xác minh, truy xét được rút ngắn, hỗ trợ xử lý vụ việc nhanh hơn. Địa phương dự kiến tiếp tục mở rộng thêm 30 - 50 mắt camera tại những khu vực trọng điểm.

Xử lý sớm nơi phát sinh

Tại xã Đạ Tẻh 2, Công an xã vận động các cơ sở sửa chữa xe mô tô cùng tham gia ngăn ngừa từ đầu thay vì chỉ xử lý những phương tiện đã độ, chế khi lưu thông trên đường. Các chủ cơ sở ký cam kết không thực hiện việc thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định.

“Hiệu quả của cách làm được thể hiện trong một thời gian ngắn, người dân đã tự nguyện tháo, giao nộp 12 ống pô không đúng thiết kế, 5 bình ắc quy của xe đạp điện độ, chế và 1 mâm xe máy. Nếu chỉ chờ phương tiện lưu thông rồi kiểm tra, xử lý thì mới giải quyết phần ngọn, vận động các cơ sở sửa chữa cùng tham gia chính là cách ngăn vi phạm ngay từ nơi nó có thể bắt đầu”, Trung tá Nguyễn Tiến Công - Trưởng Công an xã Đạ Tẻh 2 chia sẻ.

Tại phường Bình Thuận, việc đưa trách nhiệm phòng ngừa về cộng đồng lại được thể hiện trong hoạt động khai thác hải sản. Trên địa bàn phường hiện có 127 tàu cá của 114 chủ tàu, cùng 52 thuyền trưởng, 47 máy trưởng và 247 thuyền viên. Mô hình “Ngư dân phường Bình Thuận ra khơi đúng luật, về bờ an toàn” được xây dựng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Mỗi mô hình giải quyết một vấn đề cụ thể, nhưng khi được duy trì và kết nối, những “điểm chặn” nhỏ ấy có thể tạo thành một mạng lưới phòng ngừa rộng khắp

Các chủ tàu cùng chính quyền và lực lượng chức năng ký cam kết. Trong đó, có những yêu cầu cụ thể như: không xâm phạm vùng biển nước ngoài, duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, ghi chép nhật ký khai thác và không sử dụng các hình thức khai thác tận diệt. Từ chủ tàu, thuyền trưởng đến cộng đồng ngư dân, trách nhiệm chấp hành pháp luật được đưa vào chính hoạt động thường ngày. Khi người dân chủ động kiểm tra, giám sát và nhắc nhở nhau, công tác quản lý không còn hoàn toàn phụ thuộc vào những đợt kiểm tra của lực lượng chức năng.

Mỗi mô hình giải quyết một vấn đề cụ thể, nhưng khi được duy trì và kết nối, những “điểm chặn” nhỏ ấy có thể tạo thành một mạng lưới phòng ngừa rộng khắp. Trong mạng lưới đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, còn người dân trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn bình yên địa bàn.