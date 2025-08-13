Tin mới

    Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nội dung phối hợp

    Lê Hoa 13/08/2025 08:05

    Ngày 12/8, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai các nội dung công việc theo văn bản liên tịch những tháng cuối năm 2025.

    Quang cảnh Hội nghị

    Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hoạt động ủy thác sau một tháng ký kết Văn bản liên tịch số 419/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 7/7/2025 giữa Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cùng với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tỉnh Lâm Đồng.

    Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng trình bày báo cáo kết quả hoạt động ủy thác sau một tháng ký kết văn bản liên tịch giữa chi nhánh và các tổ chức nhận ủy thác

    Hội nghị cũng đề ra các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách xã hội phấn đấu thực hiện đến từng tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đến cuối năm 2025. Các đơn vị tập trung công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại nợ năm 2025 đến 100% khách hàng vay vốn còn dư nợ tại thời điểm 31/7/2025, kết hợp với việc bổ sung hồ sơ mở tài khoản tổ viên…

    Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tham dự Hội nghị

    Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch liên cơ quan: Ngân hàng CSXH - Hội Cựu chiến binh - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Nông dân - Tỉnh Đoàn Lâm Đồng về việc phối hợp triển khai thực hiện chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trên ứng dụng Ngân hàng điện tử VBSP SmartBanking của Ngân hàng CSXH đến hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng…

    Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng, sau 1 tháng hợp nhất, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh có tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 17.460.196 triệu đồng, tăng 0,1% so với tháng trước, Nguồn vốn nhận ủy thác ngân sách địa phương đạt 2.009.912 triệu đồng, hoàn thành 173,1% kế hoạch giao, chiếm 11,5%/tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 31/7/2025, đạt 17.405.201 triệu đồng/288.726 hộ vay, tăng 0,02% so tháng trước, hoàn thành 92,9% kế hoạch tăng trưởng được giao…

