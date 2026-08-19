Ngân hàng SHB tung gói tín dụng ưu đãi 47.000 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay đến 2%/năm SHB bổ sung gói tín dụng 2.000 tỷ đồng, nâng tổng quy mô nguồn vốn ưu đãi lên 47.000 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay tối đa 2%/năm cho khách hàng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa bổ sung gói tín dụng 2.000 tỷ đồng dành cho các lĩnh vực ưu tiên, nâng tổng quy mô các chương trình tín dụng ưu đãi từ đầu năm 2026 lên mức 47.000 tỷ đồng. Động thái này bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn, tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế.

Giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tập trung lĩnh vực ưu tiên

Gói tín dụng bổ sung 2.000 tỷ đồng được triển khai từ ngày 17/8/2026 đến khi giải ngân hết chương trình. Nguồn vốn này hướng đến khách hàng mới hoạt động trong các ngành mũi nhọn như sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp và đổi mới sáng tạo, với mức giảm lãi suất 0,5 - 0,7%/năm so với mặt bằng hiện hành.

Trước đó, ngay từ đầu năm 2026, SHB đã chủ động dành 45.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh với mức giảm lãi suất cho vay lên tới 2%/năm. Bên cạnh ưu đãi về lãi suất, ngân hàng cũng cung cấp giải pháp tài chính trọn gói bao gồm quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại, bảo lãnh và tài trợ chuỗi cung ứng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp.

Tiết giảm chi phí vận hành và mở rộng nguồn vốn quốc tế

Để tạo dư địa hạ lãi suất, SHB đặt mục tiêu tiết giảm từ 10 - 15% chi phí hoạt động thông qua tinh gọn bộ máy và số hóa toàn diện quy trình xử lý hồ sơ. Song song đó, ngân hàng đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn giá rẻ từ thị trường quốc tế.

Trong năm 2025, SHB đã huy động thành công hai khoản vay hợp vốn quốc tế theo tiêu chuẩn ESG với tổng giá trị 600 triệu USD, thu hút sự tham gia của 26 định chế tài chính nước ngoài. Việc hợp tác với các tổ chức lớn như IFC, WB giúp nhà đống đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn và gia tăng năng lực cung ứng vốn cho các dự án phát triển bền vững.

Nền tảng tài chính vững chắc trong nửa đầu năm 2026

Về năng lực vốn, SHB vừa hoàn tất phát hành hơn 750 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, giữ vị thế trong Top 4 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Sau khi hoàn tất chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16% (10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt), vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ đạt 58.786 tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả hoạt động, trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 9.092 tỷ đồng, thực hiện 51% kế hoạch cả năm; tổng tài sản ghi nhận 962.667 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) duy trì ở mức 16%, thuộc nhóm tối ưu nhất toàn ngành.

Bên cạnh đó, dự kiến trong quý III/2026, SHB sẽ hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại SHBFinance cho Krungsri (Nhật Bản), giúp gia tăng nguồn lực tài chính để tập trung cho các mảng kinh doanh cốt lõi. Ngân hàng hướng tới mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành ngân hàng bán lẻ và ngân hàng số hàng đầu, tiến tới vị thế nhóm dẫn đầu khu vực vào năm 2035.