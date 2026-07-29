Thanh niên Ngành giáo dục Lâm Đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

Học sinh Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết sinh hoạt câu lạc bộ Design

Theo kế hoạch, ngành giáo dục hướng tới nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên về vai trò của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; từng bước hình thành văn hóa khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp sẽ được lồng ghép qua các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM/STEAM và chuyển đổi số.

Các cơ sở giáo dục được khuyến khích thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ STEM, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Xây dựng không gian học tập sáng tạo, phòng thí nghiệm mở (FabLab), phòng mô phỏng doanh nghiệp số phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục sẽ tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học và các quỹ đầu tư nhằm hỗ trợ phát hiện, bồi dưỡng, ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Hoạt động tham quan, trải nghiệm tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng sẽ được đẩy mạnh, giúp người học sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”, ngày hội khởi nghiệp và các diễn đàn kết nối doanh nghiệp với nhà trường. Đồng thời, lựa chọn những ý tưởng, dự án tiêu biểu để bồi dưỡng và tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Chương trình góp phần nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, đồng thời, tạo động lực khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong thế hệ trẻ. Qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.