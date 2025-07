Giáo dục - Đào tạo Ngành Giáo dục Lâm Đồng: Không có khoảng trống sau sáp nhập Dù địa giới hành chính có thay đổi nhưng công tác tuyển sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2025 - 2026 đang được các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai khẩn trương, không để gián đoạn, bảo đảm sẵn sàng cho năm học mới.

Phụ huynh đến nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 cho con tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tuyển sinh diễn ra đúng kế hoạch

Những ngày giữa tháng 7, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ở phường Nam Gia Nghĩa vẫn đều đặn đón phụ huynh đến tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em vào lớp 6. Năm học 2025 - 2026, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 430 học sinh lớp 6. Tính đến ngày 14/7, nhà trường đã tiếp nhận hơn 350 hồ sơ. Anh Nguyễn Văn Công - phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào lớp 6, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nói: “Quá trình làm thủ tục, tôi được thầy, cô giáo nhiệt tình hỗ trợ và hướng dẫn những việc cần chuẩn bị trước năm học mới”.

Thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, không ít gia đình tại các phường phải thay đổi chỗ học cho con do chuyển công tác. Tuy vậy, mọi thủ tục hành chính liên quan đến chuyển trường, tuyển sinh đều được Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm phối hợp xử lý nhanh chóng, linh hoạt. Thầy giáo Lê Thành Dự - phụ trách công tác tuyển sinh của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay: “Chúng tôi bắt đầu phát và nhận hồ sơ từ ngày 1/7. Do ảnh hưởng của sáp nhập, một số gia đình chuyển công tác nên lượng hồ sơ nộp về có phần chậm hơn so với các năm. Tuy nhiên, hội đồng tuyển sinh luôn có mặt tại trường để hướng dẫn, nhận hồ sơ và giải quyết linh hoạt các trường hợp chuyển trường. Nhà trường cũng tích cực hỗ trợ phụ huynh trong toàn bộ quy trình”.



Không để gián đoạn các nhiệm vụ hè

Thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang chủ động thực hiện nhiệm vụ hè, từ tuyển sinh các khối lớp đầu cấp đến chuẩn bị cơ sở vật chất và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

Theo bà Lê Thị Xuân - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nam Gia Nghĩa, trên địa bàn phường hiện có 14 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THCS, trong đó có 4 trường ngoài công lập. “Thời điểm này, các trường đang tích cực tuyển sinh, hỗ trợ phụ huynh hoàn thiện hồ sơ cho con em. Đồng thời, tranh thủ dịp hè, các trường cũng đang sửa chữa công trình phụ trợ, rà soát cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới”, bà Xuân cho biết.

Các trường tiến hành công tác điều chỉnh kế hoạch dạy học, rà soát học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học để tổ chức phụ đạo; phối hợp với địa phương triển khai sinh hoạt hè, hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại nơi cư trú... Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ và Sở GD-ĐT tổ chức nhằm cập nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Ông Lê Bá Cường - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị không để gián đoạn bất cứ nhiệm vụ nào trong dịp hè, từ tuyển sinh, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đến sửa chữa cơ sở vật chất. Quan điểm là dù địa giới có thay đổi thì không để xuất hiện khoảng trống trong quản lý và tổ chức dạy học”.

Trong quá trình triển khai công tác sáp nhập, ngành Giáo dục rà soát, thống kê nhu cầu học tập của con em cán bộ, người dân có sự điều động, chuyển công tác để từ đó có phương án hướng dẫn, sắp xếp, bố trí nhập học thuận lợi cho học sinh ở tất cả các khối lớp.