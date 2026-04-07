Thời sự Ngành giáo dục Lâm Đồng tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2026 Lý do được đưa ra là số biên chế của tỉnh Lâm Đồng được giao năm 2026 giảm hơn 4.500 viên chức so với số tạm giao trước đó.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thông báo tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng viên chức giáo dục (Ảnh minh họa)

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết đã có thông báo về việc tạm dừng thực hiện kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức đối với nhân viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Cùng với đó, ngành giáo dục cũng tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo, viên chức ngành giáo dục cho đến khi hoàn thành việc giao biên chế chính thức.

Việc tạm dừng được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10418/UBND-KGVX ngày 2/7/2026 về việc thống nhất tạm dừng tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, ngành giáo dục tạm dừng triển khai Kế hoạch số 220/KH-SGDĐT ngày 12/6/2026 về tiếp nhận viên chức đối với nhân viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; đồng thời tạm dừng toàn bộ hoạt động tuyển dụng, tiếp nhận vào làm nhà giáo, viên chức ngành giáo dục năm 2026.

Nguyên nhân được đưa ra là sau khi Ban Chấp hành Trung ương giao biên chế năm 2026, tổng số biên chế của tỉnh Lâm Đồng giảm đáng kể so với số tạm giao trước đó, trong đó giảm 4.523 viên chức.

Các cơ quan có thẩm quyền đang triển khai việc quản lý, phân bổ biên chế theo số lượng được giao. Vì vậy, Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, cân nhắc việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức nhằm bảo đảm phù hợp với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao và tình hình thực tế của địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức sẽ được xem xét thực hiện trở lại sau khi cấp có thẩm quyền hoàn thành việc giao biên chế viên chức thuộc ngành giáo dục chính thức năm 2026.