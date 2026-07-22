Giáo dục - Đào tạo Ngành giáo dục Lâm Đồng triển khai cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2026 - 2027 Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và giáo dục STEM là những điểm nhấn trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh THCS, THPT năm học 2026 - 2027 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng triển khai.

Thí sinh tham dự cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2025 - 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa ban hành hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh THCS, THPT năm học 2026 - 2027. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát huy tư duy sáng tạo, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Một trong những điểm mới của cuộc thi năm nay là khuyến khích trường học phát triển các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, STEM, Tin học và AI. Tăng cường ứng dụng AI, IoT, trợ lý ảo trong quá trình nghiên cứu, thiết kế sản phẩm. Các đơn vị được khuyến khích phối hợp với trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và phụ huynh nhằm hỗ trợ học sinh về chuyên môn, thiết bị và điều kiện nghiên cứu.

Các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học; quán triệt giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm các quy định về bản quyền, bảo đảm tính trung thực trong lựa chọn đề tài và quá trình nghiên cứu, tuyệt đối không sao chép kết quả của người khác.

Cuộc thi năm nay gồm 22 lĩnh vực nghiên cứu, từ khoa học tự nhiên, xã hội, y sinh, môi trường, năng lượng đến robot, phần mềm và trí tuệ nhân tạo. Mỗi dự án do 1 hoặc 2 học sinh thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

Năm học 2025 - 2026, cuộc thi KHKT cấp tỉnh thu hút 244 dự án dự thi vòng sơ khảo; 145 dự án của 263 học sinh vào vòng chung kết, đạt 145 giải thưởng gồm 9 giải Nhất, 28 giải Nhì, 42 giải Ba và 66 giải Tư. Kết quả cho thấy phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh Lâm Đồng ngày càng lan tỏa, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.