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    Ngành nông nghiệp và môi trường kích hoạt động lực tăng trưởng mới

    Diễm Thương 02/07/2026 18:57

    Chiều 2/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

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    Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (bên trái) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên tại đầu cầu Hà Nội (Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

    Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đồng chủ trì.

    Tham dự trực tiếp tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên.

    Tại điểm cầu Lâm Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân chủ trì, cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

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    Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

    Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường cả nước triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung điều hành theo hướng giữ ổn định sản xuất, mở rộng thị trường, tháo gỡ rào cản thương mại, đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số trong quản lý ngành.

    Nhờ đó, các chỉ tiêu lớn của ngành tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 6 tháng đầu năm ước đạt trên 3,8%, vượt kế hoạch được giao; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ.

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    Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân chủ trì tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

    Kết quả này cho thấy khu vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung, thúc đẩy xuất khẩu và đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

    Trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu toàn ngành tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

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    Đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị

    Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu đất đai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; bảo vệ rừng và thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU.

    Đối với Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản ước đạt 5,3%, cao hơn mục tiêu 6 tháng đầu năm; kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản ước đạt 805,7 triệu USD.

    6 tháng cuối năm, ngành tiếp tục phát huy lợi thế của Lâm Đồng trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng, kinh tế biển, chế biến nông sản, thủy sản; nâng cao hiệu lực quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh trong năm 2026.

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    Các đại biểu lắng nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận hội nghị

    Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế; đồng thời yêu cầu toàn ngành tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026.

    Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; phát triển nông nghiệp xanh và chuyển đổi số; nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng, chủ động phòng, chống thiên tai và sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu.

    Diễm Thương Diễm Thương

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        Ngành nông nghiệp và môi trường kích hoạt động lực tăng trưởng mới
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