Nông nghiệp - Nông thôn Ngành nông nghiệp và môi trường Lâm Đồng rà soát kịch bản tăng trưởng cuối năm Sáng 8/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng làm việc với Thống kê tỉnh về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế của tỉnh. Dù chịu nhiều tác động, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn đạt mức tăng trưởng 5,05%, cao hơn kịch bản 6 tháng đề ra là 4,89%.

Kết quả này là điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng chung của tỉnh, nhất là khi GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Lâm Đồng tăng 7,90%, riêng quý II tăng 9,22%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân cùng chủ trì buổi làm việc với Trưởng Thống kê tỉnh Lâm Đồng Phạm Quốc Hùng

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026, yêu cầu đặt ra cho 6 tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi từng ngành, từng lĩnh vực phải rà soát sát thực tế, xác định rõ dư địa tăng trưởng và có giải pháp điều hành cụ thể.

“ Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm 180 ngày đêm, ngành không chỉ rà soát số liệu mà phải nhìn thẳng vào từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực còn dư địa để có giải pháp điều hành cụ thể. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân

Giám đốc Sở đề nghị các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Thống kê tỉnh trong cập nhật, phân tích, đánh giá kịch bản tăng trưởng; bảo đảm số liệu phản ánh đúng thực chất sản xuất, không chạy theo thành tích nhưng cũng không bỏ sót động lực tăng trưởng.

Sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng của ngành

Nửa cuối năm 2026 vẫn còn nhiều áp lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Thống kê tỉnh rà soát từng nhóm chỉ tiêu, đánh giá thực chất khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm 2026 đạt khoảng 5,1%, qua đó đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Việc rà soát kịch bản tăng trưởng thể hiện tinh thần hưởng ứng phong trào thi đua 180 ngày đêm bằng hành động cụ thể. Từng chỉ tiêu được rà lại, từng điểm nghẽn được nhận diện, ngành nông nghiệp và môi trường quyết tâm giữ vững vai trò trụ đỡ, đóng góp thực chất vào chặng nước rút tăng trưởng của Lâm Đồng trong năm 2026.