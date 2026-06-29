Nông nghiệp - Nông thôn Ngành nông nghiệp và môi trường Lâm Đồng vượt mục tiêu tăng trưởng 6 tháng Chiều 29/6, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành nông nghiệp và môi trường.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại cuộc họp, trong bối cảnh tiêu thụ nông, thủy sản đối mặt nhiều áp lực và thời tiết diễn biến khó lường, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh vẫn duy trì vai trò trụ đỡ quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 5,3%, cao hơn kế hoạch 4,89%, vượt kịch bản tăng trưởng "2 con số" mà ngành đã đặt ra. Qua đó, góp phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh trong năm 2026.

Trong đó, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh ước đạt hơn 914.000 ha, bằng 100,7% so với cùng kỳ; lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục là điểm sáng khi tổng đàn gia súc ước đạt gần 2 triệu con, tăng 4,7% so với cùng kỳ; đàn gia cầm đạt 23,6 triệu con, tăng 11,4%.



Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp

Ở khu vực kinh tế biển, sản lượng thủy sản khai thác 6 tháng đầu năm ước đạt 121.300 tấn, tăng 4,2%; sản lượng nuôi trồng đạt 15.370 tấn, tăng 9%.

Cùng với duy trì sản lượng, ngành tiếp tục siết chặt quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, kiểm soát vi phạm IUU nhằm giữ ổn định thị trường xuất khẩu và uy tín sản phẩm thủy sản của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng rau, quả chế biến ước đạt hơn 20.700 tấn, tăng 11,6%; sản lượng thủy sản và sản phẩm thủy sản chế biến, bảo quản đạt hơn 12.700 tấn, tăng 24,2%.

Kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản ước đạt 805,7 triệu USD, trong đó cà phê nhân, hồ tiêu, điều, thủy sản, rau quả và hoa tiếp tục là các nhóm hàng chủ lực.

Hội nghị được trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu

Bên cạnh các kết quả đạt được, ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đối mặt với nhiều áp lực, nhất là vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, lấn chiếm đất rừng, tiến độ trồng rừng tập trung, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý rác thải, phòng chống thiên tai và yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân điều hành phần thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm

Một nội dung đáng chú ý là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của ngành còn thấp. Ước đến ngày 30/6/2026, giá trị giải ngân đạt 154,652 tỷ đồng, tương ứng 24,08% kế hoạch; dự kiến trước ngày 15/7/2026 giải ngân thêm 105 tỷ đồng, nâng lũy kế lên 259,652 tỷ đồng, đạt 40,4%.

Đây là nhóm nhiệm vụ cần được tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, gắn với yêu cầu rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, hồ sơ và trách nhiệm thực hiện.

Các đơn vị, địa phương nêu ý kiến trong phần thảo luận nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nỗ lực của ngành nông nghiệp và môi trường trong việc giữ ổn định sản xuất, duy trì đà tăng trưởng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành tiếp tục rà soát kỹ từng chỉ tiêu, nhất là các lĩnh vực còn chậm, còn vướng; tập trung vào những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng. Trong 6 tháng cuối năm, ngành cần tập trung vào các vấn đề: quy hoạch sử dụng đất, cải cách hành chính, dự báo đánh giá tình hình xuất nhập khẩu, giám sát quản lý lĩnh vực môi trường, lĩnh vực khoáng sản...

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị