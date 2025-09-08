Pháp luật - Đời sống Ngành tư pháp với thách thức về nhân lực, hạ tầng Ngành tư pháp đang nỗ lực vượt qua những thách thức lớn về nhân lực và hạ tầng để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tổ chức các lớp tập huấn pháp luật, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ xã, phường, đặc khu là nhiệm vụ Sở Tư pháp cần sớm triển khai (Ảnh: C.Thành)

Những kết quả bước đầu

Sau sáp nhập, ngành tư pháp tỉnh đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành các hoạt động, tập trung cao độ để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Trong đó có 4 nhóm nội dung đạt kết quả nổi bật gồm: công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được thực hiện kịp thời, đúng quy định với khối lượng rà soát gần 1.600 văn bản. Công tác hỗ trợ tư pháp hộ tịch, chứng thực công chứng, trợ giúp pháp lý tiếp tục được thực hiện hiệu quả, nhất là trong giai đoạn sáp nhập góp phần đảm bảo quyền lợi của người dân. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai hiệu quả. Việc theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính được Sở phối hợp triển khai và cập nhật vào dữ liệu quốc gia đạt yêu cầu đề ra.

Bà Phạm Thị Trà My - Giám đốc Sở Tư pháp thông tin: Ngay từ khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở đã thành lập nhóm zalo với đầy đủ thành viên là công chức tư pháp của 124 xã, phường, đặc khu; nhóm zalo Giám đốc Sở và chủ tịch của 124 đơn vị cấp xã để kịp thời nắm bắt thông tin, trao đổi, hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh cũng như những bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp. Sở đã cử thành viên tham gia trực tiếp các đoàn kiểm tra; cử 14 công chức, viên chức biệt phái để hướng dẫn cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Khó khăn đặt ra

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp, hiện nay, số lượng công chức tiếp tục làm việc sau sáp nhập của đơn vị khá thấp với 57/91 biên chế được giao. Nhân sự mỏng nên để đáp ứng khối công việc lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Sở phải nỗ lực, quyết tâm, làm việc với cường độ cao.

Cụ thể, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính Sở tiếp nhận trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp tăng đột biến sau khi được phân cấp một số chức năng, nhiệm vụ từ Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, Sở còn thẩm định các dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sau sáp nhập. Cần nhanh chóng hoàn thiện việc rà soát khoảng 1.500 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của 3 tỉnh cũ và xử lý theo quy định để việc áp dụng được thống nhất, đồng bộ và phù hợp trên địa bàn tỉnh…

Hiện nay, hệ thống hộ tịch của Bộ Tư pháp và Hệ thống một cửa của tỉnh chưa đồng bộ được toàn bộ dữ liệu hộ tịch nên một số thủ tục phải làm thủ công để kịp trả kết quả cho người dân, sau đó mới cập nhật sau; hồ sơ sau khi được tiếp nhận trên một cửa thành công nhưng không chuyển về phần mềm hộ tịch, hoặc một số trường hợp chuyển về nhưng bị sai, thiếu thông tin; việc tra cứu dữ liệu đối với đơn vị ngoài tỉnh còn chưa thực hiện được..., dẫn đến quá tải và chậm trễ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước. Do đó, việc gửi trực tiếp vi bằng đến Sở Tư pháp để đăng ký là rất khó khăn, tốn kém chi phí và thời gian đi lại, trong khi việc gửi vi bằng qua hệ thống bưu chính cũng tốn kém thời gian, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết yêu cầu của cá nhân, tổ chức…

Theo bà Phạm Thị Trà My, việc quá tải còn xảy ra ở các xã do với khối lượng công việc lớn (bao gồm cả các đầu việc của cấp huyện trước đây, song nhiều địa phương chỉ mới bố trí được 1 công chức tư pháp. Một số địa phương còn bố trí công chức tư pháp chưa đáp ứng trình độ chuyên môn; chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch nên ảnh hưởng đến thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Làm việc với Sở Tư pháp, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là vấn đề về con người và cơ sở làm việc của Sở”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp trong những tháng cuối năm cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.