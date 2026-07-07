Kinh tế Ngành xây dựng tăng tốc hoàn thành các mục tiêu năm 2026 Chiều 7/7, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì hội nghị.



Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng đại diện các sở, ngành tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, ngành xây dựng đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, quy hoạch đô thị và chuyển đổi số.

Điểm sáng được Bộ Xây dựng nhấn mạnh là hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch. Bộ cũng hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW; đồng thời xếp thứ 3/12 bộ, cơ quan ngang bộ về chuyển đổi số sau khi đưa vào vận hành đầy đủ 10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Các dại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Trong lĩnh vực giao thông, cả nước đưa vào khai thác thêm 395 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 3.345 km, chính thức nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Cùng với đó, 219 km quốc lộ được xây dựng mới và 212 km được nâng cấp, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng.

Lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa cả nước ước đạt trên 45%; 100% đô thị đã được phê duyệt quy hoạch chung, trong khi khoảng 94,4% số xã hoàn thành quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Đối với chương trình phát triển nhà ở xã hội, cả nước đã hoàn thành 96 dự án với 27.636 căn hộ đưa vào sử dụng, nhiều địa phương hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao.

Hoạt động vận tải tiếp tục tăng trưởng khi lượng hành khách tăng 18,8% và hàng hóa tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật cũng đạt nhiều kết quả với 95% dân cư đô thị được cấp nước sạch.

Riêng tại Lâm Đồng, ngành xây dựng ghi nhận nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng hoàn thành 4/8 nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh giao; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đạt 55%, hoàn thành 100% kế hoạch; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%, tương đương 125% chỉ tiêu năm; hơn 83,5% dân số đô thị được cấp nước sạch.

Lãnh đạo các sở, ngành Lâm Đồng tham dự hội nghị trực tuyến

Công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ khi toàn bộ 101 xã đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, trong đó 96 xã đang lập quy hoạch. Hoạt động vận tải và kho bãi tăng khoảng 30% so với cùng kỳ; trong khi 3 dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư đã giải ngân được hơn 60% kế hoạch vốn, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Công tác cải cách hành chính cũng đạt kết quả tích cực với 99,4% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu toàn ngành tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, coi kết quả thực hiện là thước đo năng lực của từng đơn vị.

Theo Bộ trưởng, thời gian tới, ngành xây dựng cần tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại khu vực phía Đông Lâm Đồng

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu cơ chế giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trên phạm vi cả nước; đồng thời đẩy nhanh việc sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản để bổ sung các chính sách phát triển loại hình này, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia như: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng nhiều dự án đường bộ cao tốc. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.