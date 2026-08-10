Ngày 10/8, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án luật

Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, ngày 10/8 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về 4 dự án luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp sáng 9/10/2026. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên thảo luận chiều 9/8, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định để thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).