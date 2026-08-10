Ngày 10/8, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án luật
Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, ngày 10/8 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về 4 dự án luật.
Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trước đó, trong phiên thảo luận chiều 9/8, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định để thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Tại phiên thảo luận có 31 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể: Chính sách của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo; xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách; đối tượng đặc thù và chính sách, trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù; mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm thực hiện truyền thông chính sách; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; thành lập Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách; trách nhiệm của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo ngành luật, cơ sở đào tạo và bồi dưỡng chức danh tư pháp và cơ quan, tổ chức khác; trách nhiệm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đánh giá hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm…
Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.