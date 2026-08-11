Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, ngày 11/8, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 10/8/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án).

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 15 giờ 30 đến 15 giờ 45, Quốc hội họp riêng. Phó Chủ tịch nước trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh về hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.