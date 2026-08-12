Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 12/8, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh phiên họp phiên họp chiều 11/8/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Việc thành lập thành phố Quảng Ninh; Việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Trước đó, chiều 11/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án).

Tại phiên thảo luận có 16 lượt đại biểu phát biểu, đa số ý kiến thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm xây dựng hệ thống các tiêu chí, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu mới, là mục tiêu để các cơ quan phấn đấu; là công cụ, tiêu chí để Quốc hội đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan; đồng thời là cơ sở để tăng cường trách nhiệm giải trình, giám sát, kiểm soát quyền lực trong toàn bộ hoạt động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chỉ tiêu thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chỉ tiêu kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; việc giải quyết, xét xử vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính; chỉ tiêu về người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn khỏi cơ sở giam giữ và tỷ lệ bắt lại; trách nhiệm và điều kiện bảo đảm thực hiện; điều khoản thi hành...